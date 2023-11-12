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「發現湳仔港」實境闖關 藉探索解謎體驗水岸生態文化

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北水利局與向陽薪傳木工坊合作，透過具體的模型，讓民眾看見孕育板橋繁榮的重要河港文明。圖／新北水利局提供
新北水利局與向陽薪傳木工坊合作，透過具體的模型，讓民眾看見孕育板橋繁榮的重要河港文明。圖／新北水利局提供

位於新北板橋的湳仔溝是板橋的母親河，從過去惡臭到現在變成生態新樂園，民間團體今年在當地辦「枋橋城大冒險3－發現湳仔港」實境闖關，昨日及今日兩天下午1時到4時30分，近50隊闖關隊伍藉由實際探索、解謎，認識板橋豐富精采的水岸文化。

新北市府技監黃正誠表示，戎克船就是中式帆船，是清朝時期作為載運貿易與移民、航行於近海及內陸河川的主要船隻。二百多年前湳仔溪河運發達，湳仔港除了是中和、土城等地經貿船運的樞紐，以戎客船運送物資至新莊、大稻埕等地，亦是清初漳州人來台拓墾的登陸港口之一。

新北水利局長宋德仁說，今年度與向陽薪傳木工坊合作「板橋母親之河—湳仔港河港文明體驗教育計畫」，邀請國寶級古船研究與模型製作專家曾樹銘老師，指導完成兩艘戎克船模型，另外也製作1880年代湳仔港地景模型，呈現湳仔港附近河運與聚落的空間配置。

宋德仁補充，湳仔溝在都市變遷的過程中，因為大環境改變，水流緩慢、淤泥堆積，變得又髒又臭，近年努力整治後，讓河川找回自然生命力，現在已經蛻變成生態的新樂園。枋橋文化協會今年辦第3屆活動，且將重點關卡設置於湳仔溝，讓民眾體驗湳仔溝的改變。

枋橋文化協會理事長莊文毅親自講解，帶著大家乘著時空的翅膀，瞭解過去湳仔港的榮景。圖／新北水利局提供
枋橋文化協會理事長莊文毅親自講解，帶著大家乘著時空的翅膀，瞭解過去湳仔港的榮景。圖／新北水利局提供
國寶級古船模型製作專家曾樹銘老師（左）、枋橋文化協會莊文毅理事長（右）與戎克船模型合影。圖／新北水利局提供
國寶級古船模型製作專家曾樹銘老師（左）、枋橋文化協會莊文毅理事長（右）與戎克船模型合影。圖／新北水利局提供
「枋橋城大冒險3－發現湳仔港」實境闖關這兩日熱鬧展開。圖／新北水利局提供
「枋橋城大冒險3－發現湳仔港」實境闖關這兩日熱鬧展開。圖／新北水利局提供
「枋橋城大冒險3－發現湳仔港」活動現場展示「戎克船」模型。圖／新北水利局提供
「枋橋城大冒險3－發現湳仔港」活動現場展示「戎克船」模型。圖／新北水利局提供

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