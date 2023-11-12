「發現湳仔港」實境闖關 藉探索解謎體驗水岸生態文化

位於新北板橋的湳仔溝是板橋的母親河，從過去惡臭到現在變成生態新樂園，民間團體今年在當地辦「枋橋城大冒險3－發現湳仔港」實境闖關，昨日及今日兩天下午1時到4時30分，近50隊闖關隊伍藉由實際探索、解謎，認識板橋豐富精采的水岸文化。

新北市府技監黃正誠表示，戎克船就是中式帆船，是清朝時期作為載運貿易與移民、航行於近海及內陸河川的主要船隻。二百多年前湳仔溪河運發達，湳仔港除了是中和、土城等地經貿船運的樞紐，以戎客船運送物資至新莊、大稻埕等地，亦是清初漳州人來台拓墾的登陸港口之一。

新北水利局長宋德仁說，今年度與向陽薪傳木工坊合作「板橋母親之河—湳仔港河港文明體驗教育計畫」，邀請國寶級古船研究與模型製作專家曾樹銘老師，指導完成兩艘戎克船模型，另外也製作1880年代湳仔港地景模型，呈現湳仔港附近河運與聚落的空間配置。