右上腹疼痛竟是膽囊炎 恩主公籲：輕忽恐致敗血症

新北市一名六旬婦人，日前因右上腹疼痛、高燒不斷因此就醫，結果發現膽結石引起急性膽囊炎嚴重，需手術將膽囊切除。因6旬婦年紀較大體力差，醫師進行3D腹腔鏡手術，術後三天出院。恩主公醫師陳彥嘉表示急性膽囊炎嚴重恐導致敗血症，右上腹疼痛加發燒需盡快就醫。

恩主公醫院表示，膽囊在右上腹部，主要功能是儲存肝臟分泌膽汁，膽汁濃度過高或淤積將形成膽結石，結石好發於女性熟齡族、孕婦、肥胖族群和有相關家族病史。陳彥嘉醫師解釋，膽結石大部份沒有感覺，若出現腹痛、發燒、噁心嘔吐、腹脹、食慾不振等症狀，通常膽囊已經發炎。

急性膽囊炎主要治療方式是手術切除膽囊，醫師陳彥嘉醫表示，大部分腹部手術已改為使用腹腔鏡進行手術，3D腹腔鏡畫面清晰可精準切除病灶，降低周圍重要器官及血管損傷並減少手術時間，傷口只有0.5至1公分，術後疼痛感也隨之降低。

陳彥嘉醫師呼籲，急性膽囊炎病程快，一週內就可能從輕症轉為中重症，嚴重時可能會併發敗血症甚至死亡，若民眾持續右上腹疼痛和高燒不斷要趕快就醫檢查、盡早治療，切莫忍痛，延誤病情導致惡化。