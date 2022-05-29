高三生不能大學面試卻未收到居隔單 北市允諾將協助

全台許多確診者被居家隔離，卻遲遲未收到居隔單，全中教也指出，高三生因居隔無法參與大學面試，最近也接到大學端要求繳交隔離證明，但眼見期限將至學生仍拿不到疫情指揮中心系統中提供居隔證明，擔心升學權益受損。北市教育局表示，若有此情況，將協調衛生局協助處理。

台北市副市長黃珊珊日前向總統蔡英文反應，法傳系統卡卡，讓民眾無法及時取得居隔單，引發許多民怨，更導致第一線工作人員壓力很大，希望儘速完成優化作業；如今卻因為系統優化後，導致居隔資料消失。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉表示，學生因為居隔期間無法參與大學面試，最近陸續到了大學端要求居隔學生繳交隔離證明的期限，但學生卻遲遲拿不到疫情指揮中心系統中的居隔證明，導致學生與家長非常焦慮。

許麗吉呼籲，若系統撈不到學生的居隔資料，疫情指揮中心與地方政府能否改以人工方式查證，緊急開立書面證明給學生，讓學生可以盡快補給大學端，保障學生的升學權益。

北市教育局表示，如果有個案遇到此狀況，可以通知學校與教育局，由於居隔書是衛生局負責，將協調衛生局協助處理，讓學生可以順利升學；並呼籲學生疫情期間遇到確診或是居隔等狀況，務必通報學校，必要時可提供學生協助。

台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川表示，目前台北市未有相關情形反映；另外，目前大考中心也同意，延遲提交證明文件者，可由考生簽立切結書，並於事後補件。