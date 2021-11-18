獨／大二生上手術台縫合 南市衛生局對成大開罰5萬元

成大上周爆出醫學院大二學生，還沒有醫師執照，就在手術房裡為病患縫合傷口，引發爭議，雖然學校第一時間表示學生是在醫師監督之下縫合、大二學生上手術台也並非特例，但衛福部長陳時中被問及此事時，直言「聽起來像是違法」，成大醫學院院長沈延盛也表示「以後避免」，台南市衛生局雖然要求成大說明是否按照教學計畫進行，但成大並未說明，衛生局依照違反醫療法對成大開出5萬元的罰單。

成大醫院對此表示，一切尊重主管機關的裁決。

據悉，衛生局在媒體曝光前就接獲檢舉，並前往學校了解，事件曝光後，原本表示「學校應該依照教學計畫進行，並兼顧病患權益」，後來在陳時中發言後，又表示可能違反醫療法，可開罰5到25萬元，但一直未公開是否已開罰，但今天證實確實已開出罰單。

依照醫療法57條第1款規定「醫療機構應督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務」，違反可罰5到25萬元。

衛生局表示，成大是醫學中心、負有教育醫學生的責任，但幾年級的學生可以實際進入開刀房參與病患的手術，經教育部審查通過的教學計畫裡，應該都有載明，事件發生後，衛生局發文成大要求說明是否按教學計畫實施，但成大並未說明，僅表示學生是在醫師監督之下進行縫合，由於並未說明教學計畫的疑慮，因此開罰。

資深外科醫師表示，早期制度不完善比較可能會有大二學生上手術台的情況，現在大約都是大五、大六以上的醫學生才可能進入開刀房實習，真正接觸到病人，在大二階段頂多是學習「刷手（手術房的專業消毒技術）」後，在一旁觀看，「大二就縫合並不常見」。

而醫學院則表示，成大從110學年起首創「習醫之道」課程，讓醫學生有更早接觸臨床的機會，這名學生因為對外科很有興趣，才會在大二就進入手術房實習。而據內部透露，因為大二學生參與縫合，但大五學生進入手術房後反而因為技術尚欠練習，無法參與，因而不滿在網路上爆料，才扯出此事。

成功大學學生在網路上爆料指該校醫學院二年級學生，還沒有拿到醫師執照，就進手術房幫病患縫合傷口，「如果你是病患還敢來嗎？」，而疑似當事的學生還在網路上嗆聲表示自己有進開刀房的實力，在網上引發熱議。