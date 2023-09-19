頂客族遺產須分兄弟姊妹？ 呂秋遠：只1方法無後顧之憂

「夫妻無子女，遺產要分給兄弟姊妹？」律師呂秋遠表示，根據民法規定，如果被繼承人沒有子女，父母過世，就是由兄弟姊妹繼承。但如果早已斷絕往來，該怎麼解套，他列5點分析，若要完全免除後顧之憂，大概只有1個方法，就是「剝奪繼承權」。

呂秋遠說，如果有配偶，遺產就是配偶一半、兄弟姊妹一半。對於某些人而言，這是一件可怕的事，因為配偶可以離婚，但是兄弟姊妹，如果不合，就是魔咒。可能在成年以後，就未曾問候，甚至有嫌隙，但是在死後，卻可以依法分配財產。血緣，是沒辦法斷絕的。

應該怎麼辦？呂秋遠在臉書列5點分析，一，「生孩子，或是收養孩子」，為了這件事去生孩子，是一件非常冒險的事情，因為財產的總價值，可能不一定還能養得起一個孩子。重點是，遺產給小孩，也不一定會比較甘願。

二，「活得比自己的兄弟姊妹還要久」，呂秋遠表示，這是最好的方法。因為自己的兄弟姊妹的子女，不能代位繼承遺產，「繼承順位只到兄弟姊妹，並不能移轉到他們的孩子身上」。但是，這個方法有個缺點，就是我們不能掌握我們自己生命的長度。

三，「寫遺囑」，遺囑，可以很簡單。呂秋遠說，自書遺囑就好，寫明遺產不給兄弟姊妹，由配偶繼承全部遺產。但是，這個方法還是有缺點，因為兄弟姊妹會有特留分，還是可以取得遺產的三分之一。

四，「把財產移轉到配偶身上」，呂秋遠說，繼承，得要有財產，如果在生前就可以做好財產規畫，把財產移轉到配偶，因為配偶間贈與，免課徵贈與稅，這也是一個方法。然而，這方法的缺點就是，一旦離婚，因為是贈與，所以這些財產就不能分配，由配偶獨得。但是要留到最後一口氣才移轉，沒人知道，那一口氣是什麼時候。

五，「剝奪繼承權」，呂秋遠表示，大概只有這個方法才能完全免除後顧之憂。如果，跟兄弟姊妹的關係不好，應該是有原因的。想辦法把這個原因找出來，如果構成重大侮辱或虐待，可以在遺囑裡，把這些事情寫出來，直接依法剝奪繼承權，這時候，配偶就可以單獨繼承，不會有兄弟姊妹來繼承了。