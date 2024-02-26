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連續3年獲「丹麥最佳酒蒸餾廠」 墨格威士忌正式登台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「丹麥墨格Pedro Ximenez雪莉桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Pedro Ximenez雪莉桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

成立於2015年、帶有北歐現代風格的丹麥微型酒廠墨格（Mosgaard），以獨有的工藝風靡全世界，在國際威士忌大賽中連年獲得肯定，曾連續3年獲頒最佳丹麥蒸餾廠肯定，並獲得歐洲最佳單桶威士忌，以及多類別金牌等獎項。這次墨格酒廠首度來台，限量推出5款單一麥芽威士忌單桶原酒，讓威士忌老饕擁有全新的味覺體驗。

墨格蒸餾廠創辦人Jes Mosgaard是科學家出身，他在現代化酒廠的觀念下，以精準的模擬與調整方式，創造出獨有的釀酒設備，仔細監控製程中的每一個細節，掌控每一滴威士忌的品質，讓藝術與科學完美在丹麥墨格單一麥芽威士忌當中交會。

墨格蒸餾廠使用橡木桶熟陳威士忌的方式，也與眾不同。墨格以酒廠特別訂製的四分之一桶做初次桶陳，接著再將酒液移至200至250公升的老橡木桶裡面，進行二次陳釀；透過這樣的方式，縮短陳釀的時間，在維持濃郁的果香味之餘，更能夠增添口感的豐富度。

「丹麥墨格Palo Cortado雪莉桶」單一麥芽威士忌單桶原酒100%在Palo Cortado雪莉桶桶陳，首先在前面3年6個月的時間內，酒液在特製的四分之一Palo Cortado雪莉桶中進行初次陳釀，接著在古老的Palo Cortado雪莉桶中陳釀超過一年的時間。酒精強度59%，容量500毫升，建議售價4,500元。

「丹麥墨格Pedro Ximenez雪莉桶」單一麥芽威士忌單桶原酒100%在Pedro Ximenez雪莉桶桶陳，首先在前面3年9個月的時間，酒液在特製的四分之一Pedro Ximenez老雪莉桶中進行初次陳釀，接著在Pedro Ximenez老雪莉桶中陳釀近8個月的時間。酒精強度59.5%，容量500毫升，建議售價4,500元。

「丹麥墨格Amontillado雪莉桶」 單一麥芽威士忌單桶原酒進行二次桶陳，首先在前面3年9個月的時間內，酒液先在特製的四分之一Oloroso老雪莉桶中進行初次陳釀，隨後在Amontillado雪莉桶中進行陳釀超過一年的時間。呈現出複雜而誘人的香氣。酒精強度58%，容量500毫升，建議售價4,700元。

「丹麥墨格Port Wine波特桶」單一麥芽威士忌單桶原酒100%在Port Wine波特桶中桶陳，首先在前面3年8個月的時間，酒液先在特製的四分之一Port Wine波特桶中進行初次陳釀，此波特桶由50%Tawny波特桶和50%Ruby波特桶混合製成，接著在Port Wine波特桶中陳釀9個月的時間。採用兩種不同波特酒桶木條的獨特混合製作而成的小桶中陳釀，巧妙呈現出果香和辛香的極致平衡。酒精強度58.5%，容量500毫升，建議售價4,700元。

「丹麥墨格Black Peat泥煤桶」單一麥芽威士忌單桶原酒進行雙重桶陳，首先在前面4年4個月的時間，酒液先在特製的四分之一波本桶中進行初次陳釀，此波本桶由Jim Beam威士忌桶改製而成，隨後在全新匈牙利橡木桶中陳釀，取得「Black Peat」專屬獨特口感。展現出細緻優雅的巧克力香，與英國甘草香巧妙融合，搭配成熟西洋梨和杏仁糖等豐富滋味，表現均衡。酒精強度55.6%，容量500毫升，建議售價4,800元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「丹麥墨格Port Wine波特桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Port Wine波特桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Black Peat泥煤桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Black Peat泥煤桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Palo Cortado雪莉桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Palo Cortado雪莉桶」單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
連續3年獲「丹麥最佳酒蒸餾廠」肯定的墨格威士忌，首度登陸台灣。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
連續3年獲「丹麥最佳酒蒸餾廠」肯定的墨格威士忌，首度登陸台灣。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Amontillado雪莉桶」 單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「丹麥墨格Amontillado雪莉桶」 單一麥芽威士忌單桶原酒。圖／陸海洋行提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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