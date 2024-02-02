快訊

綠白隔空交鋒！民眾黨稱綠營各路人馬聯繫柯文哲 卓榮泰也在內

地牛翻身超有感！嘉南地區18:10發生規模4.6地震 雲嘉最大震度4級

立院選舉爭議延燒…眼科醫林逸民吃飯兼當見證人 還原與柯文哲對話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年前最後一波「星巴克買一送一」！僅限兩天、最後衝刺

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
年前最後一波「星巴克買一送一」來了。圖/摘自星巴克官網
年前最後一波「星巴克買一送一」來了。圖/摘自星巴克官網

年前最後的上班周最後衝刺，星巴克邀約「一起喝杯咖啡吧！」2/5(一)～2/6(二)兩天，當日11:00～20:00至門市購買兩杯特大杯，風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

此活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動等，皆不合併使用。

優惠品項依各門市現貨為準，需注意的是，不包含品項有：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市可查星巴克官網：https://reurl.cc/prYxd8。

年前最後衝刺，星巴克於2/5(一)～2/6(二)兩天推出買一送一優惠。圖/摘自星巴克粉絲團
年前最後衝刺，星巴克於2/5(一)～2/6(二)兩天推出買一送一優惠。圖/摘自星巴克粉絲團

咖啡 星巴克

延伸閱讀

外送族注意了！foodpanda 2月優惠碼快筆記 pandapro新戶5折 星巴克年味新品第2杯半價

「2月飲品優惠」開喝！ 星巴克買一送一、摩斯紅茶買30送30、抽50嵐環保杯、喝完珍煮丹看展去

近半沒點餐！圍棋迷占據上海星巴克下棋 網：占便宜最高境界

少女遭陌生男纏上！星巴克店員突遞熱可可 杯身藏「救命暗號」感動萬人

相關新聞

誠品首間小鎮書店開幕 林懷民：一個地方沒有書店是災難

全台最迷你的誠品書店—嘉義新港培桂堂限定店，今天正式開幕。「一個地方沒有書店幾乎是災難！」少年時期在新港度過的林懷民表示...

回收咖啡膠囊變身機能外套！Nespresso與Mammut新跨界

回收咖啡膠囊可變身永續時尚單品？這是Nespresso攜手Mammut長毛象的全新跨界，也是瑞士品牌跨界合作的巔峰之作。...

Bottega Veneta 24春夏形象廣告...恣意探索 自由且歡快

時尚之所以令人著迷，正因為神奇的想像力帶人前往未曾見聞的驚喜境界。Bottega Veneta近日發表了2024春夏形象...

年前最後一波「星巴克買一送一」！僅限兩天、最後衝刺

年前最後的上班周最後衝刺，星巴克邀約「一起喝杯咖啡吧！」2/5(一)～2/6(二)兩天，當日11:00～20:00至門市...

贈菜、送干貝、和牛免費吃！王品6品牌 春節優惠懶人包

新春歡樂的2月，走春訪友少不了拍照記錄生活、大啖好料，王品旗下6品牌春節期間，各有優惠與活動，開吃之前不妨做點功課，可以...

源自羅馬的風格「筆跡」 FENDI全新Selleria包獻新象

隨著春日的來到，FENDI正式發表了Selleria 1925系列的2024春夏女裝新包，包款將馬具縫線、歷史、工藝相結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。