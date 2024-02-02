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年前最後一波「星巴克買一送一」！僅限兩天、最後衝刺
年前最後的上班周最後衝刺，星巴克邀約「一起喝杯咖啡吧！」2/5(一)～2/6(二)兩天，當日11:00～20:00至門市購買兩杯特大杯，風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。
此活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動等，皆不合併使用。
優惠品項依各門市現貨為準，需注意的是，不包含品項有：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市可查星巴克官網：https://reurl.cc/prYxd8。
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