年前最後一波「星巴克買一送一」！僅限兩天、最後衝刺

年前最後的上班周最後衝刺，星巴克邀約「一起喝杯咖啡吧！」2/5(一)～2/6(二)兩天，當日11:00～20:00至門市購買兩杯特大杯，風味、冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

此活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動等，皆不合併使用。

優惠品項依各門市現貨為準，需注意的是，不包含品項有：星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡、維也納風奶香那堤、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。