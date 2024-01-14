咖啡控快補血！王策咖啡新春濾泡包禮盒 預購買10送1
迎接一年一度的農曆春節到來，由世界沖煮大賽冠軍王策主理的品牌VWI by CHADWANG，特別推出新春限定咖啡濾泡包禮盒，以及春節限定台灣豆組合。VWI 新春濾泡包禮盒預購優惠至1月16日為止，原價每盒1,080元，預購優惠價每盒980元，買10盒加贈1盒；春節限定台灣豆組合售價1,880元 ，預定2月12日開春上架，販售期間凡購買組合，即可任選組合中任一支咖啡，由咖啡師現場沖煮一杯送給你。
VWI 新春限定濾泡包禮盒除原本的經典濾泡包口味外，另加入由Chad及團隊特別調配的節慶配方，入口帶有紅色莓果的酸質，在酸質後方有蜜餞般的甜感作為支撐，達到完美平衡。在酸酸甜甜的體驗下，彷彿自己正處在年節的時光，躺在春季黃金陽光的搖曳樹蔭下，松子的尾韻在不經意間悄悄溜進鼻腔，替味蕾裹上一層新年的氣息。
在包裝設計方面，新春限定濾泡包禮盒在原本的金白外盒上，套上「春」與「福」意象的外包裝，開窗設計微微露出燙金飾樣，不但展現了濃濃的年節氣息，也表現出送禮者的新春祝福。
此外，VWI也推出春節限定台灣豆組合，嚴選嘉義阿里山青葉咖啡莊園的SL34咖啡品種，組合內包含水洗及蜜處理兩種不同處理法的豆款各115公克。水洗處理的豆款乾淨明亮，帶有奇異果和咸檸果醬的風味；蜜處理的豆款展現飽滿甜感，烏梅、黃金糖的香氣洋溢，令人再三回味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言