咖啡控快補血！王策咖啡新春濾泡包禮盒 預購買10送1

迎接一年一度的農曆春節到來,由世界沖煮大賽冠軍王策主理的品牌VWI by CHADWANG,特別推出新春限定咖啡濾泡包禮盒,以及春節限定台灣豆組合。VWI 新春濾泡包禮盒預購優惠至1月16日為止,原價每盒1,080元,預購優惠價每盒980元,買10盒加贈1盒;春節限定台灣豆組合售價1,880元 ,預定2月12日開春上架,販售期間凡購買組合,即可任選組合中任一支咖啡,由咖啡師現場沖煮一杯送給你。

VWI 新春限定濾泡包禮盒除原本的經典濾泡包口味外,另加入由Chad及團隊特別調配的節慶配方,入口帶有紅色莓果的酸質,在酸質後方有蜜餞般的甜感作為支撐,達到完美平衡。在酸酸甜甜的體驗下,彷彿自己正處在年節的時光,躺在春季黃金陽光的搖曳樹蔭下,松子的尾韻在不經意間悄悄溜進鼻腔,替味蕾裹上一層新年的氣息。

在包裝設計方面,新春限定濾泡包禮盒在原本的金白外盒上,套上「春」與「福」意象的外包裝,開窗設計微微露出燙金飾樣,不但展現了濃濃的年節氣息,也表現出送禮者的新春祝福。