快閃1個月！ 東京人氣起司餅乾「now on Cheese」首登台

甜點控準備好了嗎?來自新宿、名列「2023東京車站限定伴手禮Top 10」的起司甜點品牌「now on Cheese」即將首度快閃登台,1月24日先於新光三越台北信義新天地A11登場,2月1日再於新光三越台中中港店亮相,屆時民眾可以享受與日本同步的香甜滋味。

「now on Cheese」最初於2018年於新宿開幕,立刻創造大量的排隊人潮,後又再於東京車站開設專賣店,並推出獨家限定商品,也名列2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」除此之外,還有「大宮店」與「澀谷店」等分店。店內均是以黃色系為主體,並結合不同造型的女孩圖樣,每間店並各有不同的店裝與特色。

「now on Cheese」主打以起司為主角的點心。其中招牌的「起司餅乾」大量使用起司與鮮奶油製作,口感酥脆厚實並帶有濃郁的起司鹹香同時搭配堅果及果乾,增添品嚐風味。「夾心餅乾」則是使用起司製成餡料,夾入餅乾中品嚐。藉由起司的奶味、鹹香與餅乾的香甜相互融合,帶來鹹甜味覺的平衡。