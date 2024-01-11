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快閃1個月！ 東京人氣起司餅乾「now on Cheese」首登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「now on cheese」新宿店。圖／now on cheese提供
「now on cheese」新宿店。圖／now on cheese提供

甜點控準備好了嗎？來自新宿、名列「2023東京車站限定伴手禮Top 10」的起司甜點品牌「now on Cheese」即將首度快閃登台，1月24日先於新光三越台北信義新天地A11登場，2月1日再於新光三越台中中港店亮相，屆時民眾可以享受與日本同步的香甜滋味。

「now on Cheese」最初於2018年於新宿開幕，立刻創造大量的排隊人潮，後又再於東京車站開設專賣店，並推出獨家限定商品，也名列2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」除此之外，還有「大宮店」與「澀谷店」等分店。店內均是以黃色系為主體，並結合不同造型的女孩圖樣，每間店並各有不同的店裝與特色。

「now on Cheese」主打以起司為主角的點心。其中招牌的「起司餅乾」大量使用起司與鮮奶油製作，口感酥脆厚實並帶有濃郁的起司鹹香同時搭配堅果及果乾，增添品嚐風味。「夾心餅乾」則是使用起司製成餡料，夾入餅乾中品嚐。藉由起司的奶味、鹹香與餅乾的香甜相互融合，帶來鹹甜味覺的平衡。

「now on Cheese」預計前進台北及台中，並選定1月24日在新光三越台北信義新天地A11開幕，新光三越台中中港店則於1月24日開始預購、2月1日開幕，進行1個月的快閃販售檔期。相關產品內容與價格資訊，也將會再另行公佈。

夾心餅乾同樣是「now on cheese」的明星商品。圖／now on cheese提供
夾心餅乾同樣是「now on cheese」的明星商品。圖／now on cheese提供
「now on cheese」預計將在台販售招牌的「起司餅乾」。圖／now on cheese提供
「now on cheese」預計將在台販售招牌的「起司餅乾」。圖／now on cheese提供

起司 餅乾 快閃 伴手禮 日本

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