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Nike傳奇跑鞋開賣！未上市就助攻跑者打破世界紀錄

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Alphafly 3是Nike有史以來最輕盈、內部測試紀錄上檢測次數最多的跑鞋，並經過菁英馬拉松運動員於賽事測試後掛保證。圖／Nike提供
Alphafly 3是Nike有史以來最輕盈、內部測試紀錄上檢測次數最多的跑鞋，並經過菁英馬拉松運動員於賽事測試後掛保證。圖／Nike提供

Nike近日開賣堪稱是品牌有史以來最強跑鞋「Alphafly 3」，尚在研發階段就讓專業跑者刷新了馬拉松世界紀錄，簡直是傳奇！現在不需要是菁英選手也能入手，感受頂級製鞋科技與輕盈腳感。

由Air Zoom氣墊、ZoomX泡棉和Flyplate碳纖維板構成的系統，一直是Nike的最大優勢。而全新的Alphafly 3鞋承襲馬拉松運動員所青睞的ZoomX泡棉的中底，保證長途奔跑中持續輕盈的緩震效果。還首次採用一體成形鞋底連接後跟和前足，為各種不同的觸地方式與不同的配速提供順暢穩定的跑步體驗。經過重新設計的鞋帶系統融合了Flyknit鞋面的鞋眼設計，讓腳背負荷減輕，觸感柔軟。值得一提的是，Alphafly 3還是Nike有史以來最輕盈、內部測試紀錄上檢測次數最多的跑鞋，並經過菁英馬拉松運動員於賽事測試後掛保證。

Nike Alphafly 3跑鞋，搭載了Air Zoom氣墊、Flyplate碳纖維板和ZoomX泡棉，10,300元。圖／Nike提供
Nike Alphafly 3跑鞋，搭載了Air Zoom氣墊、Flyplate碳纖維板和ZoomX泡棉，10,300元。圖／Nike提供

而為迎接台灣馬拉松賽季進入年末高潮，HOKA將於12月8日到12月10日於信義香堤大道廣場打造期間限定HOKA FLY ZONE起飛據點，設置沉浸式跑步機體驗、LED裝置與磁浮式賞鞋區域。屆時現場將會展示HOKA競速系列鞋款，包括是適合長距離競速Mach 5，採用高回彈力的PROFLY+中底，搭配EVA混合橡膠大底，提供落地緩震與前腳掌回饋。以及競速推進跑鞋Mach X兼具Mach系列的舒適度與競速適用的碳板結構，於既有Mach系列中底嵌入Pebax®推進板，適合想初嘗推進板的跑者，也能滿足高階加速需求。

HOKA Mach 5跑鞋，4,800元。圖／HOKA提供
HOKA Mach 5跑鞋，4,800元。圖／HOKA提供

HOKA Mach X跑鞋，6,280元。圖／HOKA提供
HOKA Mach X跑鞋，6,280元。圖／HOKA提供

馬拉松 X 菁英 Nike

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