快訊

拜登年紀引發質疑…民主黨無B計畫應對退選 黨內恐爆混戰

獨／15年前倒店還被廣告？返台見高雄機場燈箱 餐廳董事長無言：呼嚨觀光客

父母車禍雙亡…上海獨生女繼承逾8億遺產 夫竟火速提離婚憑1物爭財產

「500趴2023」×Uber Eats潮流派對火熱登場！Uber One會員暢享美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Uber Eats針對Uber One會員推出「500趴2023」專屬尊榮禮遇，出示會員畫面即可進入演唱會舞台最前方搖滾區，吸引大批人潮。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats針對Uber One會員推出「500趴2023」專屬尊榮禮遇，出示會員畫面即可進入演唱會舞台最前方搖滾區，吸引大批人潮。圖／500輯攝影團隊提供

全台最具質感潮流的戶外派對「500趴2023」，12月1日至12月3日在台北101水舞廣場火熱登場，致力推廣台灣美食Uber Eats、Uber，不僅邀請甘霖涼麵舖、呈信鵝肉店、大苑子、魚刺人雞蛋糕於現場設攤，更針對Uber One會員推出專屬尊榮禮遇，包括現場享有美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區等。

Uber One會員在「500趴2023」現場可憑已訂閱Uber One的App畫面進入演唱會舞台最前排搖滾專區，每天活動正式開始前一小時開放排隊，吸引大批人潮提前到場排隊，於前排搖滾區最近距離欣賞震撼演出，活動首日請來告五人、Ozone、Angie安吉、徐暐翔、晨悠演唱。因搖滾專區空間有限並將實施人流管制，實際開放狀況應以現場為準，主辦單位《500輯》不開放夜排、代排、佔位等形式。

Uber Eats也邀請道地台灣美食出攤，嚴選當季在地果物調配出新鮮茶飲的「大苑子」，帶來文山青茶、台灣鮮榨柳橙綠、芭樂檸檬等解膩飲品，購買任2件品項即贈品牌保冷袋；「魚刺人雞蛋糕」提供原味、卡士達、乳酪等口味的雞蛋糕，人氣熱銷口味雞蛋糕消費滿200元折20元；「甘霖涼麵舖」現場推出帶來涼麵套餐和經典滷味，凡消費即贈溏心蛋一份。「呈信鵝肉店」有鵝肉切盤、冰醬滷味等，今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯，活動不限Uber One會員，現場每人限領一份鵝肉飯，攤位前早早就排起長長人龍。

「500趴2023」現場指定美食攤位，共有21個品牌提供Uber One會員專屬優惠，現場消費出示App個人帳戶中已訂閱Uber One畫面，有機會現場折扣、獲得買一送一券等超級好康。

除了味覺與視聽體驗，Uber與合作車隊更為參加「500趴」的Uber App用戶貼心準備了往返會場的乘車優惠，於12月1日下午5點至12月3日下午6點期間，只要使用Uber App預約叫車，將上下車地點設定於「台北101水舞廣場」，並輸入優惠序號【來去500趴】可享2趟8折乘車優惠，單趟最高可折抵100元。

同時也加碼祭出Uber Eats新用戶優惠，12月1日起至12月31日使用Uber Eats App輸入優惠序號【想點500趴】單筆訂單金額滿99元享75折餐飲外送優惠，最高可折200元。

「500趴2023」為Uber One會員提供專屬體驗服務，在表演舞台前方特別設置專屬限量名額的「500趴舞台搖滾區」。圖／500輯攝影團隊提供
「500趴2023」為Uber One會員提供專屬體驗服務，在表演舞台前方特別設置專屬限量名額的「500趴舞台搖滾區」。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「甘霖涼麵舖」現場推出帶來涼麵套餐和經典滷味，凡消費即贈溏心蛋一份。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「甘霖涼麵舖」現場推出帶來涼麵套餐和經典滷味，凡消費即贈溏心蛋一份。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「呈信鵝肉店」有鵝肉切盤、冰醬滷味等，今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「呈信鵝肉店」有鵝肉切盤、冰醬滷味等，今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「大苑子」帶來文山青茶、台灣鮮榨柳橙綠、芭樂檸檬等解膩飲品，購買任2件品項即贈品牌保冷袋。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「大苑子」帶來文山青茶、台灣鮮榨柳橙綠、芭樂檸檬等解膩飲品，購買任2件品項即贈品牌保冷袋。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「呈信鵝肉店」有鵝肉切盤、冰醬滷味等，今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「呈信鵝肉店」有鵝肉切盤、冰醬滷味等，今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「魚刺人雞蛋糕」提供原味、卡士達、乳酪等口味的雞蛋糕，人氣熱銷口味雞蛋糕消費滿200元折20元。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「魚刺人雞蛋糕」提供原味、卡士達、乳酪等口味的雞蛋糕，人氣熱銷口味雞蛋糕消費滿200元折20元。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「呈信鵝肉店」今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯，活動不限Uber One會員，現場每人限領一份鵝肉飯，攤位前早早就排起長長人龍。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「呈信鵝肉店」今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯，活動不限Uber One會員，現場每人限領一份鵝肉飯，攤位前早早就排起長長人龍。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「大苑子」帶來文山青茶、台灣鮮榨柳橙綠、芭樂檸檬等解膩飲品，購買任2件品項即贈品牌保冷袋。圖／500輯攝影團隊提供
Uber Eats邀請道地台灣美食出攤，「大苑子」帶來文山青茶、台灣鮮榨柳橙綠、芭樂檸檬等解膩飲品，購買任2件品項即贈品牌保冷袋。圖／500輯攝影團隊提供

Uber 雞蛋 美食

延伸閱讀

人氣飲品「買一送一」！ 爽喝星巴克、麻古、CoCo、得正　「這一家」還可抽台北101跨年派對

爽喝29天！ 星巴克耶誕數位體驗「買一送一」來了、門市購物派對「全品項85折」

Uber與Uber Eats×「500趴」潮流派對金曲陣容輪番嗨唱！Uber One會員暢享尊榮禮遇

500趴與Uber Eats｜Uber Eats攜手500趴2023！為Uber One會員打造專屬搖滾區與優惠

相關新聞

「500趴2023」×Uber Eats潮流派對火熱登場！Uber One會員暢享美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區

全台最具質感潮流的戶外派對「500趴2023」，12月1日至12月3日在台北101水舞廣場火熱登場，致力推廣台灣美食的U...

500趴2023／史上最強陣容今開趴 RAW青森週美味六日登場

鎖定質感族群青年讀本《500輯》所舉辦的年度全台最大質感市集「500趴」，今年盛大邁入第4屆，這次聚焦倡議「翻轉日常．質...

解鎖日本中部第1個航點 星宇航空今開航名古屋還送好禮

星宇航空今開航名古屋，為該公司於日本第8個航點、日本中部第1個航點，台北-名古屋首航班機JX838 於下午2點37分出發...

高雄冬季國際旅展今登場 350個攤位祭「超殺旅遊優惠」

迎接疫後旅遊業復甦，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空...

有喵就給讚！喵嗚SHOW聖誕就在秀泰生活 貓奴們千萬別錯過

過完熱鬧有趣的萬聖節後，接下來就是一年當中最令人期待的聖誕節了，不管是街道、市集還是各大百貨商城，都開始陸續掛上華麗浪漫...

連續4年參與「500趴」！7-ELEVEN打造超Chill永續派對

7-ELEVEN連續4年參與年度戶外潮流派對「500趴」，今年以「7-ELEVEN永續派對」為主題，在12月2日至12月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。