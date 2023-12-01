「500趴2023」×Uber Eats潮流派對火熱登場！Uber One會員暢享美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區

全台最具質感潮流的戶外派對「500趴2023」，12月1日至12月3日在台北101水舞廣場火熱登場，致力推廣台灣美食的Uber Eats、Uber，不僅邀請甘霖涼麵舖、呈信鵝肉店、大苑子、魚刺人雞蛋糕於現場設攤，更針對Uber One會員推出專屬尊榮禮遇，包括現場享有美食攤位獨家優惠、演唱會專屬搖滾區等。

Uber One會員在「500趴2023」現場可憑已訂閱Uber One的App畫面進入演唱會舞台最前排搖滾專區，每天活動正式開始前一小時開放排隊，吸引大批人潮提前到場排隊，於前排搖滾區最近距離欣賞震撼演出，活動首日請來告五人、Ozone、Angie安吉、徐暐翔、晨悠演唱。因搖滾專區空間有限並將實施人流管制，實際開放狀況應以現場為準，主辦單位《500輯》不開放夜排、代排、佔位等形式。

Uber Eats也邀請道地台灣美食出攤，嚴選當季在地果物調配出新鮮茶飲的「大苑子」，帶來文山青茶、台灣鮮榨柳橙綠、芭樂檸檬等解膩飲品，購買任2件品項即贈品牌保冷袋；「魚刺人雞蛋糕」提供原味、卡士達、乳酪等口味的雞蛋糕，人氣熱銷口味雞蛋糕消費滿200元折20元；「甘霖涼麵舖」現場推出帶來涼麵套餐和經典滷味，凡消費即贈溏心蛋一份。「呈信鵝肉店」有鵝肉切盤、冰醬滷味等，今天下午5點推出限量200份的免費鵝肉飯，活動不限Uber One會員，現場每人限領一份鵝肉飯，攤位前早早就排起長長人龍。

「500趴2023」現場指定美食攤位，共有21個品牌提供Uber One會員專屬優惠，現場消費出示App個人帳戶中已訂閱Uber One畫面，有機會現場折扣、獲得買一送一券等超級好康。

除了味覺與視聽體驗，Uber與合作車隊更為參加「500趴」的Uber App用戶貼心準備了往返會場的乘車優惠，於12月1日下午5點至12月3日下午6點期間，只要使用Uber App預約叫車，將上下車地點設定於「台北101水舞廣場」，並輸入優惠序號【來去500趴】可享2趟8折乘車優惠，單趟最高可折抵100元。