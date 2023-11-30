素食川味奪一星 2024成都米其林「謐尋茶室」三度摘星

來到成都，如果訂不到典雅奢華的博舍酒店，那麼，至少要在酒店內、老建築裡的米其林一星「謐尋茶室」品一回既唯美、又有滋有味的素菜套餐。這也是眾多網紅瘋狂打卡的景點之一，除了老建築蘊釀出的獨有風情，還有木桌椅、紅燈籠與穿旗袍舉止溫婉的接待服務，從軟硬體都能體驗超越星餐廳的水準。

穿過紅燈籠點照的戶外庭院，進入宜古宜今的餐廳。記者羅建怡／攝影

「謐尋茶室」甫於2024成都米其林指南再度摘星，連續三年獲得一星肯定。它坐落於歷史悠久的章古建築內，外頭則是各家精品百花齊放的太古里，現代與歷史、時尚與食尚完美交融之地。更妙的是，這處精心設計的空間，提供的是充滿在地風味的素食滋味，試想，麻辣的成都風味以素食呈現，會是何種精彩？

老建築裡的星料理，讓人一試難忘。記者羅建怡／攝影

主廚Tony與團隊也力行「廚房零浪費」的環保永續概念，盡可能地物盡其用。其素食菜單也以鄰近的「大慈寺素齋」為發想。這座位於市中心的千年古寺，高僧倍出，也是太古里的另一個亮點，謐尋茶室以素齋為靈感，擷取季節性蔬菜的鮮美滋味，以此擁抱自然循環之美。

三味前菜。圖／博舍提供

「從產地到餐桌」也是謐尋茶室的另一個美好實踐。像是精緻的「三味前菜」，分別為醬香拇指瓜、糖醋鮮板栗、芥末海花菜，看似簡單素雅三碟，味蕾卻從醬香濃郁到甜酸、清新辛辣，三碟三封滋味三轉折，讓人大嘆精妙。

松茸百合燉盅。圖／博舍提供

「松茸百合燉盅」是松茸與百合的巧搭，鮮美清甜，有如在秋天的暖陽裡，溫潤且閒適。「陳年豆豉燴茭白」則是秋季的時令滋味，碰上了川菜特色調味，既有茭白的鮮嫩，又帶著豆豉的鹹香，簡單卻充滿著層次口感。

陳年豆豉燴茭白。圖／博舍提供