氣溫越低賣越好！奢華機能服飾推聯名羽絨外套、背心 搶攻出國旅遊禦寒商機

冬天就是機能服飾品牌的主場，因此Canada Goose趁著細雨綿綿的時刻，送上了與潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）、潮流選品店CONCEPTS聯名系列，除了是顛覆品牌給人的印象，更是搶攻國人外出旅遊，總需要禦寒衣物的市場，事實證明氣溫越低，銷售額也就隨之越高。

今年也是Bape迎來品牌創立30周年，於是再度與Canada Goose合作，於是利用識別度極高的Giant ABC CAMO迷彩印花，重新詮釋經典Crofton羽絨外套和Freestyle背心，結合機能性、保暖性與風格，打造中性街頭多功能單品。無論是ABC CAMO羽絨外套還是ABC CAMO羽絨背心，皆提供了兩種不同迷彩印花選擇，系列的背心適合各種場合與氣候型態，就算是零下5度低溫也不用擔心。而潮流選貨店CONCEPTS則是透過經典不敗的變形蟲圖騰來當作與Canada Goose合作的主要元素，服裝部分也帶來了羽絨外套、背心款。但值得一提的是CONCEPTS聯名系列，還包括變形蟲圖騰羽絨靴，設計強調輕盈保暖，呈現輕柔舒適穿著感受；以及採用Recycled Acclimaluxe面料製成的運動褲，為直筒版型，腰部與褲腳處為鬆緊設計，帶點工裝感的大口袋增添風格與功用性。

羽絨外套品牌Moncler不落人後，呈現與設計師Rick Owen聯名系列單品包括飛行夾克、羽絨服、長款羽絨被大衣等。圖／Moncler提供

豪華羽絨外套品牌Moncler不落人後，呈現與設計師Rick Owen聯名系列單品包括飛行夾克、羽絨服、長款羽絨被大衣等。長款針織衫或拉絨棉質上衣配有肩部紐扣，增添開口設計，可隨心調整造型；套頭圍巾、毛絨靴和輻射狀絎縫毯更為全套造型畫龍點睛。而且在這個系列中，Rick Owens還創作了一款與世隔絕般的靜音睡眠艙，讓人置身其中即可沉浸體驗靜謐時光。

潮流選貨店CONCEPTS透過經典不敗的變形蟲圖騰來當作與Canada Goose合作的主要元素。圖／Canada Goose提供

Bape再度與Canada Goose合作，於是利用識別度極高的Giant ABC CAMO迷彩印花，重新詮釋經典Crofton羽絨外套和Freestyle背心。圖／Canada Goose提供

Moncler + RICK OWENS系列羽絨服。圖／Moncler提供

Moncler + RICK OWENS系列長款羽絨被大衣。圖／Moncler提供

Canada Goose聯名CONCEPTS系列變形蟲圖騰羽絨外套，44,000元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose聯名CONCEPTS系列變形蟲圖騰羽絨靴，21,900元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose聯名Bape系列ABC CAMO羽絨外套，44,000元。圖／Canada Goose提供