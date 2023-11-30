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氣溫越低賣越好！奢華機能服飾推聯名羽絨外套、背心 搶攻出國旅遊禦寒商機

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
冬天就是機能服飾品牌的主場，因此Canada Goose送上了與潮牌A Bathing Ape、潮流選品店CONCEPTS聯名系列。圖／Canada Goose提供
冬天就是機能服飾品牌的主場，因此Canada Goose送上了與潮牌A Bathing Ape、潮流選品店CONCEPTS聯名系列。圖／Canada Goose提供

冬天就是機能服飾品牌的主場，因此Canada Goose趁著細雨綿綿的時刻，送上了與潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）、潮流選品店CONCEPTS聯名系列，除了是顛覆品牌給人的印象，更是搶攻國人外出旅遊，總需要禦寒衣物的市場，事實證明氣溫越低，銷售額也就隨之越高。

今年也是Bape迎來品牌創立30周年，於是再度與Canada Goose合作，於是利用識別度極高的Giant ABC CAMO迷彩印花，重新詮釋經典Crofton羽絨外套和Freestyle背心，結合機能性、保暖性與風格，打造中性街頭多功能單品。無論是ABC CAMO羽絨外套還是ABC CAMO羽絨背心，皆提供了兩種不同迷彩印花選擇，系列的背心適合各種場合與氣候型態，就算是零下5度低溫也不用擔心。而潮流選貨店CONCEPTS則是透過經典不敗的變形蟲圖騰來當作與Canada Goose合作的主要元素，服裝部分也帶來了羽絨外套、背心款。但值得一提的是CONCEPTS聯名系列，還包括變形蟲圖騰羽絨靴，設計強調輕盈保暖，呈現輕柔舒適穿著感受；以及採用Recycled Acclimaluxe面料製成的運動褲，為直筒版型，腰部與褲腳處為鬆緊設計，帶點工裝感的大口袋增添風格與功用性。

羽絨外套品牌Moncler不落人後，呈現與設計師Rick Owen聯名系列單品包括飛行夾克、羽絨服、長款羽絨被大衣等。圖／Moncler提供
羽絨外套品牌Moncler不落人後，呈現與設計師Rick Owen聯名系列單品包括飛行夾克、羽絨服、長款羽絨被大衣等。圖／Moncler提供

豪華羽絨外套品牌Moncler不落人後，呈現與設計師Rick Owen聯名系列單品包括飛行夾克、羽絨服、長款羽絨被大衣等。長款針織衫或拉絨棉質上衣配有肩部紐扣，增添開口設計，可隨心調整造型；套頭圍巾、毛絨靴和輻射狀絎縫毯更為全套造型畫龍點睛。而且在這個系列中，Rick Owens還創作了一款與世隔絕般的靜音睡眠艙，讓人置身其中即可沉浸體驗靜謐時光。

潮流選貨店CONCEPTS透過經典不敗的變形蟲圖騰來當作與Canada Goose合作的主要元素。圖／Canada Goose提供
潮流選貨店CONCEPTS透過經典不敗的變形蟲圖騰來當作與Canada Goose合作的主要元素。圖／Canada Goose提供

Bape再度與Canada Goose合作，於是利用識別度極高的Giant ABC CAMO迷彩印花，重新詮釋經典Crofton羽絨外套和Freestyle背心。圖／Canada Goose提供
Bape再度與Canada Goose合作，於是利用識別度極高的Giant ABC CAMO迷彩印花，重新詮釋經典Crofton羽絨外套和Freestyle背心。圖／Canada Goose提供

Moncler + RICK OWENS系列羽絨服。圖／Moncler提供
Moncler + RICK OWENS系列羽絨服。圖／Moncler提供

Moncler + RICK OWENS系列長款羽絨被大衣。圖／Moncler提供
Moncler + RICK OWENS系列長款羽絨被大衣。圖／Moncler提供

Canada Goose聯名CONCEPTS系列變形蟲圖騰羽絨外套，44,000元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose聯名CONCEPTS系列變形蟲圖騰羽絨外套，44,000元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose聯名CONCEPTS系列變形蟲圖騰羽絨靴，21,900元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose聯名CONCEPTS系列變形蟲圖騰羽絨靴，21,900元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose聯名Bape系列ABC CAMO羽絨外套，44,000元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose聯名Bape系列ABC CAMO羽絨外套，44,000元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose聯名Bape系列ABC CAMO羽絨背心，26,800元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose聯名Bape系列ABC CAMO羽絨背心，26,800元。圖／Canada Goose提供

設計師 品牌 保暖

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