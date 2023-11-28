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獨家獅子頭、松葉蟹、肋眼牛排！犇「顧府私房菜」上桌
多次進行餐廳主題變化的「犇」，本月起以店中店的型態，結合自家私房拿手菜，推出「顧府．私房料理」，呈現「顧奶奶江蘇紅燒獅子頭」、「北海道鮮活北寄貝」等料理，帶來鐵板燒以外的不同味覺變化。
此次犇所打造的「顧府．私房料理」，出發點源自創辦人家族傳承三代的私房料理，採用10道式套餐的型態於專屬包廂中供應。擔任開場的「鼎泰豐開胃冷菜」，吃得到與鼎泰豐相同的辣味黃瓜、泡菜與經典涼拌菜。「鮮活龍虎斑甘露煮」則是選用台灣新鮮龍虎斑，搭配特製魚露蒸煮，呈現魚肉的彈性與膠質。至於「北海道鮮活北寄貝」是將產地直送的北寄貝以檸檬汁、白酒、奶油調味，搭配日本冬粉、蒜酥品嚐，脆彈的口感中又帶有清爽風味。
套餐中的「顧奶奶江蘇紅燒獅子頭」，即是顧家傳承一甲子的招牌家宴菜，將個頭碩大的手工獅子頭與白菜燉煮，並以特製紅燒醬汁調味，肉質軟嫩多汁並具有傳統鹹香，風味溫暖。另道「活體松葉蟹板前燒佐薑糖米醋」，使用日本昆布與金桔包裹松葉蟹腳，透過鐵板清蒸呈現純粹的清甜感，並由米醋勾出蟹肉的鮮度。
使用美國Prime級肋眼上蓋部位的「老饕上蓋肋眼牛排佐慢熬牛骨汁」，以三分熟狀態上桌，並搭配炒蒜片、牛骨汁、玫瑰鹽等佐料，搭配出不同的風味。「蔥爆和牛牛筋手工餅」將鐵板高溫煎炒的蔥爆和牛牛筋裹入酥脆的手工烤餅中，帶有豐富的嚼勁與飽足感，最後則以「慢熬老母雞燉雞鍋佐伊比利5J火腿」作為收尾。濃郁不厚重的雞湯因火腿帶出甘鹹滋味，入喉暖胃暖心。「顧府．私房料理」每人3,500元起，於8人席獨立包廂內供應，僅限晚餐時段提供。
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