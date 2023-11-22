靚又好聽！Balenciaga音樂聯名系列 全台三地限定這裡買

繼先前推出品牌首個滑雪系列之後，Balenciaga又有新鮮事：與英國獨立樂團Archive一同推出音樂合作系列：一份長達7小時的歌單與一首特殊合作單曲「Pattens」，前者可在Balenciaga官方網站上連結到全球主要音樂串流平台，但後者只能透過衣服與特製技術聆聽。

成立已有28年的英國樂隊Archive總計發行過12張專輯，他們雖非大紅大紫的主流樂隊，但曲風融合Trip Hop、電子、後搖滾、前衛搖滾等風格，實驗意味鮮明。Balenciaga藝術總監Demna表示，音樂在他生活中佔據了重要地位，也是Balenciaga文化不可或缺的一部分，「創建Balenciaga音樂特輯的初衷是為了分享我鍾愛的歌手及其帶來的音樂品味，擴大他們的影響力」。他並表示，這次通過獨家歌曲和互動式技術，因為帶來更個性化的音樂體驗，「...為了慶祝這一新篇章，我們邀請英國樂隊Archive製作了一首8分30秒時長的獨家曲目『Pattens』和一份長達7小時的歌單，其中每一首歌都是專門為Balenciaga精心挑選的。」

使用者可以智慧手機掃描服裝內嵌的晶片，便可聆聽特製的單曲Pattens，而聯名服裝將包含4款T恤和2件連帽衫，正面有象徵Archive樂隊的倒V字樣，並有白底紅字和黑底白字兩種款式。衣服上有晶片不知道該如何洗滌？別擔心，NFC晶片本身先以防水薄膜包覆、並鑲嵌於Tag phone here的標籤內 ，只要依循洗衣標籤上的標示建議，以冷水機洗將不會影響晶片性能，但仍建議洗滌時將衣物內外翻轉，同時不要使用烘乾機、而是以自然風乾。

全系列將為限量問市，並僅在台北微風信義、台中新光三越與高雄漢神巨蛋，三店單獨發行。