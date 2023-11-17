拿坡里「12塊炸雞399」！現省261元、會員再減10元

想吃漢堡不要只會去麥當勞、漢堡王或肯德基這種連鎖速食店了！近期台北開了許多家速食餐廳和餐車，店面裝潢仿造美式餐廳，推出的美式漢堡不僅美味又別出心裁，讓饕客們大飽口福的同時，還能拍出許多打卡美照！

2023-11-17 10:14