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拿坡里「12塊炸雞399」！現省261元、會員再減10元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
拿坡里炸雞專賣店推出限時優惠。圖/拿坡里提供
拿坡里炸雞專賣店推出限時優惠。圖/拿坡里提供

喜歡吃炸雞嗎？為迎接感恩節，「拿坡里炸雞專賣店」自即日起推出限時優惠，「6塊雙饗炸雞桶」優惠價211元，現省119元；2桶優惠價399元，直接現省261元。

拿坡里炸雞專賣店的「6塊雙饗炸雞桶」內含3隻雞腿和3塊腿排，可選擇辣味或原味。在製作過程中，雞肉經按摩入味，再裹上獨家義式炸雞粉，現點現炸上桌。即日起至11月30日期間，「6塊雙饗炸雞桶」原價330元，優惠價211元，現省119元；一次2桶，原價660元，優惠價399元，現省261元，約享6折優惠。

除此之外，三商i美食卡會員可享感恩節限定優惠。使用三商i美食App，即可用5點點數領取優惠券，享受「6塊雙饗炸雞」一桶199元、2桶特價389。領券時間自即日起至11月25日，兌換期限截至11月30日。

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