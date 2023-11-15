大江購物中心打造白色系夢幻雪之城 營造耶誕歡愉氣息

百貨商場已陸續換上耶誕裝置，點亮節慶氛圍。桃園大江購物中心迎接耶誕佳節，打造一座以白色為主視覺的夢幻雪之城，讓商場提前感染佳節溫暖氣氛。

有別於傳統紅、綠色的傳統節日色調，大江購物中心今年全新打造一座白色系優雅的夢幻雪之城，並於室內布置了一座「星光泡泡屋」，透明球型的屋體猶如巨型水晶球。大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，於12月8日至10日、15日至17日、22日至24日與星空泡泡屋合影的顧客，有機會獲得限量版星空蛋捲及耶誕心願卡，在卡片寫下心目中的願望並別在現場的許願樹上，大江購物中心將於耶誕節前夕抽出三位幸運兒，為他們實現2023年的耶誕願望。

大江購物中心館內擁有超過50家的餐飲品牌，一向是大桃園地區消費者吃飯、聚餐愛去的地方，自然也滿足節日聚餐、交換禮物的需求。MOLINO手工義大利麵工場今日起開放預購2023耶誕跨年蛋糕，有香榭藍莓起司、抹茶紅豆塔、巧克力餅乾蛋糕等三種口味，特價1100元，造型討喜相當適合送禮。世界冠軍的妮娜巧克力推出耶誕狂歡分享包，搭配耶誕限定提袋特價839元。饅饅好食推出12月13日前預購蛋糕可享早鳥優惠價1380元(六吋)，大江聯名卡友再享消費滿千元、回饋電子現金券120元獨家優惠。

為幫助桃園在地弱勢團體，大江購物中心將於12月15至17日連續三天舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，業者集結館內近300家品牌店櫃共襄盛舉，現場超過千件全新商品公益價1折起，義賣所得將捐至「桃園心路基金會」老舊校舍修葺募資計畫。