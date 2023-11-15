快訊

外資買超台股469億元！改寫歷史第五紀錄 買超榜首竟是它

迪士尼明年離台！5個基本頻道懸缺 9個候選頻道有望遞補

藍白二次政黨協商決議民調定勝負 近日公布民調一次看

大江購物中心打造白色系夢幻雪之城 營造耶誕歡愉氣息

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供

百貨商場已陸續換上耶誕裝置，點亮節慶氛圍。桃園大江購物中心迎接耶誕佳節，打造一座以白色為主視覺的夢幻雪之城，讓商場提前感染佳節溫暖氣氛。

有別於傳統紅、綠色的傳統節日色調，大江購物中心今年全新打造一座白色系優雅的夢幻雪之城，並於室內布置了一座「星光泡泡屋」，透明球型的屋體猶如巨型水晶球。大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，於12月8日至10日、15日至17日、22日至24日與星空泡泡屋合影的顧客，有機會獲得限量版星空蛋捲及耶誕心願卡，在卡片寫下心目中的願望並別在現場的許願樹上，大江購物中心將於耶誕節前夕抽出三位幸運兒，為他們實現2023年的耶誕願望。

大江購物中心館內擁有超過50家的餐飲品牌，一向是大桃園地區消費者吃飯、聚餐愛去的地方，自然也滿足節日聚餐、交換禮物的需求。MOLINO手工義大利麵工場今日起開放預購2023耶誕跨年蛋糕，有香榭藍莓起司、抹茶紅豆塔、巧克力餅乾蛋糕等三種口味，特價1100元，造型討喜相當適合送禮。世界冠軍的妮娜巧克力推出耶誕狂歡分享包，搭配耶誕限定提袋特價839元。饅饅好食推出12月13日前預購蛋糕可享早鳥優惠價1380元(六吋)，大江聯名卡友再享消費滿千元、回饋電子現金券120元獨家優惠。

為幫助桃園在地弱勢團體，大江購物中心將於12月15至17日連續三天舉辦「一星衣益暨名人二手拍」義賣活動，業者集結館內近300家品牌店櫃共襄盛舉，現場超過千件全新商品公益價1折起，義賣所得將捐至「桃園心路基金會」老舊校舍修葺募資計畫。

大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供
大江購物中心已換上白色系耶誕造景裝置。圖／大江購物中心提供
饅饅好食推出12月13日前預購蛋糕可享早鳥優惠價1380元(六吋)，大江聯名卡友再享消費滿千元、回饋電子現金券120元獨家優惠。圖／大江購物中心提供
饅饅好食推出12月13日前預購蛋糕可享早鳥優惠價1380元(六吋)，大江聯名卡友再享消費滿千元、回饋電子現金券120元獨家優惠。圖／大江購物中心提供
MOLINO手工義大利麵工場開放預購2023耶誕跨年蛋糕，有香榭藍莓起司、抹茶紅豆塔、巧克力餅乾蛋糕等三種口味，特價1100元。圖／大江購物中心提供
MOLINO手工義大利麵工場開放預購2023耶誕跨年蛋糕，有香榭藍莓起司、抹茶紅豆塔、巧克力餅乾蛋糕等三種口味，特價1100元。圖／大江購物中心提供
ČOKA紅酒快閃店進駐大江購物中心。圖／大江購物中心提供
ČOKA紅酒快閃店進駐大江購物中心。圖／大江購物中心提供

桃園

延伸閱讀

小豆腐成就大力量 基隆劉家臭豆腐連16年義賣捐家扶

美到讓人驚呼！信義商圈「雪白時光之樹」這日點燈 「整片燈海＋雪白造景」夢幻登場

新北：歡樂耶誕城設7大光廊 可望成為打卡熱點

美翻了！台南「3大巨型聖誕樹」搶先曝光 必拍亮點、絢麗燈光秀、飄雪時間一次看

相關新聞

星巴克1日限定「2杯6折」！買大杯就行 星冰樂全入列

星迷小確幸！星巴克「買一送一」11月15日剛落幕，星巴克便宣布將於11月17日推出「一起迎接美好週末．2杯6折」優惠活動...

唐綺陽選色、全台首款「2024龍年版」水晶生肖金高上市

延續兔年水晶生肖酒推出後的熱烈迴響，黑松公司攜手金門酒廠再推「晶彩盛年金門高粱酒——2024龍年版」水晶生肖系列酒，即日...

大江購物中心打造白色系夢幻雪之城 營造耶誕歡愉氣息

百貨商場已陸續換上耶誕裝置，點亮節慶氛圍。桃園大江購物中心迎接耶誕佳節，打造一座以白色為主視覺的夢幻雪之城，讓商場提前感...

只有2天！Sinasera 24Ｘ新加坡Iru Den四手聯彈12月登場

台東長濱Sinasera 24法式餐廳，創立之初即以「在地食材」、「順應節氣」，在料理中彰顯「不時不食」的精神，並挖掘在...

頭部追蹤藍牙耳機再加1 Jabra Elite 10可可棕新色跟上秋冬大勢

Jabra近日發表最新款旗艦藍牙耳機Elite 10及Elite 8 Active，首次搭載杜比音效，提升主動降噪功能表...

李棟旭、陳昊森、周渝民 完美示範秋冬男裝美拉德穿搭

2023秋冬流行的「美拉德穿搭」，以大地色系為代表顏色，混搭不同深淺的棕色、咖啡色、焦糖色、卡其色、杏色、米色服飾與配件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。