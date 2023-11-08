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酩悅軒尼詩攜手昇恆昌 首間機場香檳旗艦店桃機開幕

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
酩悅軒尼詩首家機場香檳全新概念旗艦店「Les Caves de Champagne」，11月隆重於桃園國際機場第二航廈開幕。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酩悅軒尼詩首家機場香檳全新概念旗艦店「Les Caves de Champagne」，11月隆重於桃園國際機場第二航廈開幕。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球奢華葡萄酒與烈酒集團酩悅軒尼詩（Moët Hennessy）攜手昇恆昌免稅商店，打造首家機場香檳全新概念旗艦店「Les Caves de Champagne」，11月隆重於桃園國際機場第二航廈開幕。這裡不僅是奢華香檳酒窖的展現，更為每一位旅客帶來一場充滿法國生活藝術風情的浪漫邂逅。

酩悅軒尼詩全球首間香檳旗艦店「Les Caves de Champagne」，跳脫常態機場免稅店框架，將法式生活美學藝術融入桃園國際機場，帶領消費者深入了解奢華香檳的魅力。在這個全新型態的香檳酒窖內，旅客們有機會深入了解從產地風土到釀造裝瓶的卓越工藝，沈浸於浪漫法式氛圍的同時享受每一顆細緻氣泡所帶來的非凡體驗。

象徵奢華工藝的黑桃王香檳（Armand de Brignac）、顯赫尊貴的香檳王（Dom Pérignon），以及深受皇室貴族喜愛的凱歌香檳（Veuve Clicquot）與全球最暢銷的酩悅香檳（Moët & Chandon），每一個品牌都有令人砰然心跳的歷史與工藝留待旅客探索。在這裡購買香檳王指定酒款，更可獲贈金屬酒標刻字的客製化服務。

此外，為迎接充滿歡慶氣息的12月，Les Caves de Champagne更是邀請知名藝術家於11月25、26日，以及12月2、3、9、10日（日）駐店，加碼推出期間限定的似顏繪體驗，凡購買Les Caves de Champagne店內任一商品即可體驗獨一無二的似顏繪，為旅行增添專屬的回憶與收藏。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

深受皇室貴族喜愛的凱歌香檳。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
深受皇室貴族喜愛的凱歌香檳。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
於首家機場香檳全新概念旗艦店「Les Caves de Champagne」購買香檳王指定酒款，可獲贈金屬酒標刻字客製化服務。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
於首家機場香檳全新概念旗艦店「Les Caves de Champagne」購買香檳王指定酒款，可獲贈金屬酒標刻字客製化服務。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球最暢銷的酩悅香檳。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球最暢銷的酩悅香檳。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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