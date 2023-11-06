繼光香香雞「地瓜球買1送1」！肯德基Q蝦堡限時回歸

繼今年5月推出Q蝦堡系列產品後，「肯德基」自11月7日起，將再限時回歸推出「肯德基海陸咔啦脆雞Q蝦堡」與「夏威夷海洋Q蝦堡」，針對雙11，還有比薩、雞塊11元起的限時優惠。「繼光香香雞」則是再度推出「炸雞皮、豆包、原味甜不辣」等經典小食，雙11當日還可享「甜心地瓜球買1送1」優惠。

重新回歸市場的「肯德基海陸咔啦脆雞Q蝦堡」，使用現炸咔啦雞塊，搭配以白蝦製成的黃金蝦排，還有鳳梨片、蕃茄片，以及特製的西班牙香蒜醬，帶來酸甜的海陸滋味，單點每份160元。「夏威夷海洋Q蝦堡」則是將蝦排與鳳梨片搭配，創造出清爽風味，單點每份135元。兩款品項均提供多樣套餐組合，自11月7日至12月4日期間限時販售。

11月9日至11月11日期間，「PK雙饗卡APP」限時推出優惠，每日10:00 限時可享比薩、雞塊11元起限量優惠。11月30日前可抽買1送1、買1送3等美食優惠券。

「繼光香香雞」自11月15日起，針對部門門市重新推出「炸雞皮、豆包、甜不辣」等經典小食。其中「炸雞皮」將雞皮以特製調料醃製後裹粉油炸，有著酥脆口感與油脂香氣，每份55元。「豆包」酥炸後搭配椒鹽粉、雙蔥，香酥有味，每份45元。「原味甜不辣」選用圓胖型甜不辣條，富有彈性口感，每份55元。