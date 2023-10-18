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黑色霜淇淋來了！7-ELEVEN萬聖節推COLD STONE聯名「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接萬聖節，7-ELEVEN霜淇淋首度與COLD STONE聯名，10月23日起陸續於限定門市祭出期間限定酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，7-ELEVEN霜淇淋首度與COLD STONE聯名，10月23日起陸續於限定門市祭出期間限定酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」。圖／7-ELEVEN提供

步入10月下旬，萬聖節氣氛越來越濃厚，7-ELEVEN不僅推出多種獨家糖果、餅乾等萌趣零食方便就近採買，現做冰品、熱壓土司也自即日起推出應景全新企劃。最吸睛的就是7-ELEVEN限定門市開賣的霜淇淋首度與COLD STONE聯名，祭出酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，並提供兩種餅杯，冰控趕快衝一波嘗鮮。

每年萬聖節都推出搞怪吃法的冰淇淋專家COLD STONE，今年再展美式創意，與7-ELEVEN合作，10月18日起於全台260間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出期間限定創意經典冰淇淋「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，選用喜馬拉雅山玫瑰鹽搭配香奶冰淇淋基底，漆黑外表為成分單純的竹炭粉製成，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，絕妙黑白搭配雙重享受，2oz售價59元、3oz售價89元。

7-ELEVEN則自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，首度帶來衝擊視覺的全新口味，攜手COLD STONE聯名，祭出酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，絲緞般細緻口感帶有海鹽優雅層次感，鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯可依喜好選擇購入，一般餅杯售價49元，另特別推薦酷聖石招牌脆餅杯（售價59元），可壓碎拌入霜淇淋當中，增加享受時的口感。7-ELEVEN兩款獨家冰品從視覺到味覺皆具萬聖風格，預計將再颳起黑色旋風，販售門市查詢：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx。

萬聖節就要吃南瓜，7-ELEVEN火熱人氣「小金塊」熱壓土司，專利機台現點現壓，現已導入超過1,500店，即日起呼應萬聖節推出新口味「丹麥南瓜起司」，蒸烤過後軟綿香甜的南瓜以香草岩鹽和黑胡椒調味後加入奶香白醬起司，熱壓過後濃郁拔絲適合秋季品嘗，售價55元。

7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」酷聖石招牌脆餅杯款售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」酷聖石招牌脆餅杯款售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱壓土司即日起呼應萬聖節推出新口味「丹麥南瓜起司」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN熱壓土司即日起呼應萬聖節推出新口味「丹麥南瓜起司」，售價55元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」酷聖石招牌脆餅杯款售價59元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」酷聖石招牌脆餅杯款售價59元。圖／7-ELEVEN提供
10月18日起全台260間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出期間限定創意經典冰淇淋「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，2oz售價59元、3oz售價89元。圖／7-ELEVEN提供
10月18日起全台260間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出期間限定創意經典冰淇淋「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，2oz售價59元、3oz售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」一般餅杯款售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」一般餅杯款售價49元。圖／7-ELEVEN提供
10月18日起全台260間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出期間限定創意經典冰淇淋「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，2oz售價59元、3oz售價89元。圖／7-ELEVEN提供
10月18日起全台260間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出期間限定創意經典冰淇淋「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，2oz售價59元、3oz售價89元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」一般餅杯款售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」一般餅杯款售價49元。圖／7-ELEVEN提供

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