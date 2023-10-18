黑色霜淇淋來了！7-ELEVEN萬聖節推COLD STONE聯名「酷黑！岩鹽牛奶糖霜淇淋」

步入10月下旬，萬聖節氣氛越來越濃厚，7-ELEVEN不僅推出多種獨家糖果、餅乾等萌趣零食方便就近採買，現做冰品、熱壓土司也自即日起推出應景全新企劃。最吸睛的就是7-ELEVEN限定門市開賣的霜淇淋首度與COLD STONE聯名，祭出酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，並提供兩種餅杯，冰控趕快衝一波嘗鮮。

每年萬聖節都推出搞怪吃法的冰淇淋專家COLD STONE，今年再展美式創意，與7-ELEVEN合作，10月18日起於全台260間「7-ELEVEN酷聖石複合店」推出期間限定創意經典冰淇淋「酷黑！玫瑰鹽麻吉冰淇淋」，選用喜馬拉雅山玫瑰鹽搭配香奶冰淇淋基底，漆黑外表為成分單純的竹炭粉製成，可鹹可甜的香濃滋味搭配白色麻吉QQ，絕妙黑白搭配雙重享受，2oz售價59元、3oz售價89元。

7-ELEVEN則自10月23日起陸續於限定門市開賣期間限定霜淇淋，首度帶來衝擊視覺的全新口味，攜手COLD STONE聯名，祭出酷黑版「岩鹽牛奶糖風味霜淇淋」，以牛奶糖香醇濃郁奶香、焦糖香作為基底，絲緞般細緻口感帶有海鹽優雅層次感，鹹鹹甜甜，並提供兩種餅杯可依喜好選擇購入，一般餅杯售價49元，另特別推薦酷聖石招牌脆餅杯（售價59元），可壓碎拌入霜淇淋當中，增加享受時的口感。7-ELEVEN兩款獨家冰品從視覺到味覺皆具萬聖風格，預計將再颳起黑色旋風，販售門市查詢：https://emap.pcsc.com.tw/emap.aspx。