到巴黎一遊！ 鄭好娟LV廣告美出新高度

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布最新女性時尚形象廣告，由四位來自世界各國的女演員品牌大使共同演繹，各自發揮不同的個性與風格、秉持路易威登的冒險精神活出巴黎迷人的日常生活。

鄭好娟演繹路易威登女裝最新形象廣告。圖／路易威登提供

由女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière設計的GO-14包款，重現路易威登行李箱蓋襯Malletage交叉絎縫圖案：GO-14隨著鄭好娟（Hoyeon）騎著自行車、停駐在華麗的亞歷山大三世橋上；荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）身穿最新秋冬女裝站在巴黎時尚博物館的屋頂上，色彩對比鮮明的GO-14包款與她的背後的艾菲爾鐵塔格子結構遙相呼應。

鄭好娟演繹路易威登女裝最新形象廣告。圖／路易威登提供 鄭好娟演繹路易威登女裝最新形象廣告。圖／路易威登提供