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到巴黎一遊！ 鄭好娟LV廣告美出新高度
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）發布最新女性時尚形象廣告，由四位來自世界各國的女演員品牌大使共同演繹，各自發揮不同的個性與風格、秉持路易威登的冒險精神活出巴黎迷人的日常生活。
由女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière設計的GO-14包款，重現路易威登行李箱蓋襯Malletage交叉絎縫圖案：GO-14隨著鄭好娟（Hoyeon）騎著自行車、停駐在華麗的亞歷山大三世橋上；荻皮卡帕都恭（Deepika Padukone）身穿最新秋冬女裝站在巴黎時尚博物館的屋頂上，色彩對比鮮明的GO-14包款與她的背後的艾菲爾鐵塔格子結構遙相呼應。
同為路易威登的代表性包款的Capucines，外形簡約雋永但製作結構複雜，名字向品牌於1854年在4 Rue Neuve-des-Capucines大街4號開設的首間精品店致敬。品牌大使蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）沿著風景如畫的Rue de Galliera街道行駛，副駕駛座上放著Capucines包款；鍾楚曦則是拿著白色經典、散發出女性柔美風格的Capucines包款，漫步在巴黎時尚博物館的庭院中。
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