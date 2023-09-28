500盤2023／山海樓台味再進化 「努力復刻老台菜」

台味再進化獎

山海樓潤餅宴

第三屆500盤12大特別獎得獎名單公布。除了50位評審勾勒出的台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入餐廳與廚人的創新、食材、品質與突破等各個象限頒發特別獎項。第三屆500盤特別獎包含「矚目新秀獎」、「創新概念獎」、「經典老店傳承獎」、「落地生根獎」、「台味再進化獎」、「台灣食材獎」、「經典台味獎」、「最佳融合獎」、「Uber Eats優食獎」、「inline最難訂位獎」、「將來不可限量獎」、「最佳老饕舔盤獎」等12項大獎。

山海樓開台菜餐廳之先，首度在fine dining的儀式性用餐環境中，將過去屬於小吃或家庭料理的「潤餅」，以華麗而細膩優雅的「山海樓潤餅宴」方式呈現，爲傳統台菜開創出令人悠然神往的全新可能，也讓人有別出心裁的感受。

主廚說，山海樓這個品牌經營至今約十年，我們一直在努力復刻老台菜，有這個機會得獎覺得很榮幸，謝謝大家。

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店