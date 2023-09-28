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500盤2023／「愛吃鬼」功力獲肯定 賈永婕讚「500盤」創造人文淨土

聯合報／ 記者袁世珮／即時報導
賈永婕陪500盤走過三屆，開心自己「愛吃鬼」功力被肯定。圖／500輯攝影團隊提供
賈永婕陪500盤走過三屆，開心自己「愛吃鬼」功力被肯定。圖／500輯攝影團隊提供

藝人賈永婕也是陪著500盤走過三屆，從第一屆開始參與，後來連續兩年當評審，她笑說：「這是愛吃鬼的功力被肯定了。」

在評審過程中，賈永婕常和先生意見相左，最後也不提出什麼理論了，「好吃，會想再回來吃」

就是原則。她也深深感謝每位廚師讓台灣飲食文化更進步，讓國人不用出國，味蕾也能環遊世界　，「每盤菜都有廚師們的用心與愛，才能做出好吃的料理。」

賈永婕本身也是愛下廚的媽媽，一直以來，晚餐是家中的重要時刻，但近期兩個女兒都出國了，家中餐桌有點寂寞，日前女兒難得打電話回家，說的竟然是「想念家裡的食物與台灣的美食」。沒有被點名想念的她笑說：「沒有說想念媽媽，但我心裡還是甜甜的，這就是美食的力量與愛。」

她也笑說，曾花三天在家嘗試復刻本次10盤菜之一的昭和食堂臭豆腐，弄得一身臭，還是沒能真正成功，只好去問主廚，得知要再加一味蝦子，但真正的獨門醬料沒問到，「所以，還是去餐廳吃吧。」

賈永婕指出，在近期媒體一片政治口水中，聯合報的500輯留下美麗乾淨的報導，「充滿人文、藝術、流行、時尚，這才是庶民真正想要感受和體驗的事。」　

第三屆500盤評審，藝人賈永婕。圖／500輯攝影團隊提供
第三屆500盤評審，藝人賈永婕。圖／500輯攝影團隊提供

第三屆500盤2023 The 500 Dishes Award 2023

#500盤2023 #第三屆500盤 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2023

主辦單位｜500輯

合作夥伴｜Uber Eats、Uber、台北101、中國信託銀行

指定用酒｜The Glenlivet 格蘭利威

友好夥伴｜inline

協力夥伴｜將來銀行 NEXT BANK、瞇瞇眼•全生乳波士頓派、台灣櫻花股份有限公司、究好豬、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技Green&Safe、財團法人好食好事基金會

贊助夥伴｜浩瀚開發建設股份有限公司、豐邑建設股份有限公司

場地協力｜台北晶華酒店

【第三屆 500盤2023】特別報導

第三屆500盤官網｜首份台灣人觀點的美食評鑑

【第三屆 500盤2023】完整得獎名單

【第三屆 500盤2023】：12大特別獎

【第三屆 500盤2023】：50個評審的美食故事

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美食

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