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寶格麗歡慶Serpenti 75周年巴黎晚宴 邵雨薇辣秀纖腰

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
台灣女星邵雨薇與英國名媛Poppy Delevingne出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇與英國名媛Poppy Delevingne出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供

今年適逢義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）經典形珠寶Serpenti歡慶75週年，品牌特地於巴黎時裝周首日晚間舉辦晚宴。在夕陽餘暉映照之下的尼辛德卡蒙多博物館（Nissim the Camondo Museum）花園中，多位國際媒體、名人出席，包含台灣女星邵雨薇、寶格麗品牌大使Anna Cleveland、希臘公主Olympia of Greece、英國名媛Poppy Delevingne、曾演出實境秀《璀璨帝國》的香港名媛Tina Leung與台灣時尚KOL莫莉等星光熠熠，一同慶祝寶格麗Serpenti Icon 75週年。

晚宴上，加拿大歌手Charlotte Cardin、比利時新星Pierre De Maere及義大利創作歌手Mahmood三位嘉賓現場表演，他們在以Serpenti Forever包款形狀設計的舞台上精彩的演出也炒熱了現場的氣氛。

從埃及、到希臘等古文明開始，蛇就一直是一個極具象徵性的魅力動物與文化標誌。寶格麗經典的Serpenti靈蛇系列在過去75年間以不斷變幻的方式融入歷史：靈動與神秘兼具的蛇，在1940年代進入寶格麗的創作世界：1948年Serpenti首款纏繞在手腕上的珠寶腕表誕生，具象的蛇身主體以柔韌富彈性的Tubogas技術製作而成，完美結合一體成型的工業風貴金屬管狀鍊帶與珍貴珠寶。50年代起，以貴重寶石妝點蛇眼的抽象設計開始出現，到了60年代更出現繽紛彩色琺瑯蛇鱗與寶石的創意之作。隨著當代美學與珠寶配戴方式演進，並持續以最具時代魅力的女性為繆斯女神，蛇形符碼也出線大膽變革，現代風格化的Serpenti Viper勾勒的是當代的美學。

為歡慶寶格麗Serpenti靈蛇系列的雋永魅力持續蛻變超過四分之三世紀，寶格麗今年在全球各地陸續展開各式各樣的慶祝活動，除了於巴黎時裝周期間透過珠寶、腕表和配件作品闡述蛇形的故事意義、頌揚寶格麗的經典識別，也攜手多位國際當代藝術家呈現不同型態的創意合作。

英國名媛Poppy Delevingne出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
英國名媛Poppy Delevingne出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石雙圈手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori玫瑰金雙蛇頭鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Seduttori玫瑰金雙蛇頭鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石戒指。圖／寶格麗提供
時尚KOL莫莉出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
時尚KOL莫莉出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
希臘公主Olympia of Greece出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
希臘公主Olympia of Greece出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
英國名媛Poppy Delevingne巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
英國名媛Poppy Delevingne巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供
台灣女星邵雨薇出席巴黎寶格麗Serpenti Icon晚宴。圖／寶格麗提供

寶格麗 珠寶

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