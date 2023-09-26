寶格麗歡慶Serpenti 75周年巴黎晚宴 邵雨薇辣秀纖腰

今年適逢義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）經典蛇形珠寶Serpenti歡慶75週年，品牌特地於巴黎時裝周首日晚間舉辦晚宴。在夕陽餘暉映照之下的尼辛德卡蒙多博物館（Nissim the Camondo Museum）花園中，多位國際媒體、名人出席，包含台灣女星邵雨薇、寶格麗品牌大使Anna Cleveland、希臘公主Olympia of Greece、英國名媛Poppy Delevingne、曾演出實境秀《璀璨帝國》的香港名媛Tina Leung與台灣時尚KOL莫莉等星光熠熠，一同慶祝寶格麗Serpenti Icon 75週年。

晚宴上，加拿大歌手Charlotte Cardin、比利時新星Pierre De Maere及義大利創作歌手Mahmood三位嘉賓現場表演，他們在以Serpenti Forever包款形狀設計的舞台上精彩的演出也炒熱了現場的氣氛。

從埃及、到希臘等古文明開始，蛇就一直是一個極具象徵性的魅力動物與文化標誌。寶格麗經典的Serpenti靈蛇系列在過去75年間以不斷變幻的方式融入歷史：靈動與神秘兼具的蛇，在1940年代進入寶格麗的創作世界：1948年Serpenti首款纏繞在手腕上的珠寶腕表誕生，具象的蛇身主體以柔韌富彈性的Tubogas技術製作而成，完美結合一體成型的工業風貴金屬管狀鍊帶與珍貴珠寶。50年代起，以貴重寶石妝點蛇眼的抽象設計開始出現，到了60年代更出現繽紛彩色琺瑯蛇鱗與寶石的創意之作。隨著當代美學與珠寶配戴方式演進，並持續以最具時代魅力的女性為繆斯女神，蛇形符碼也出線大膽變革，現代風格化的Serpenti Viper勾勒的是當代的美學。