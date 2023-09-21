楊祐寧義式率性穿搭、楊謹華低胸薄紗秀性感 出席鑑賞會第一眼就想把新包帶回家

楊謹華和楊祐寧為了時尚品牌RALPH LAUREN再次合作，搶先詮釋秋冬新品，亮麗現身。不只時尚活動兩人時常搭擋出席，近期更有楊祐寧擔任監製，並與楊謹華共同演出的話題戲劇即將播出，楊祐寧更說「看到她（楊謹華），就覺得輕鬆很多」，兩人受訪時更能互開玩笑，於公於私都有好交情。

今年45歲的楊謹華長年維持著好身材，因此當她選穿黑色透膚真絲雪紡小禮服，搭配全新推出的RL888 Top handle手提肩背包，除了展露性感與優勢之外，更能體現RALPH LAUREN女裝想傳達的現代浪漫氛圍。楊謹華提到「這個造型也是我私下會穿的，有點微正式的場合就可以穿」，還覺得搭配上，同時兼具柔美又有點中性，穿起來也很舒適。楊祐寧則是以紫標系列高領針織衫搭配手工量身訂製亞麻西裝外套亮相，散發出沉穩氣質；並認為整體造型「十分簡潔，很適合入秋的天氣」。而在看完RALPH LAUREN新品後，楊謹華第一眼相中的就是888系列肩背包，「非常的喜歡，整個質感非常好，而且不管是肩背還是手提都很用」。

楊謹華選穿黑色透膚真絲雪紡小禮服，搭配全新推出的RL888 Top handle手提肩背包，展露性感與優勢。記者曾智緯／攝影

RALPH LAUREN的頂級紫標系列，除了台南專賣店擁有最齊全的款式之外，此次也因應秋季鑑賞會，特地精選數款於板橋大遠百的Polo Ralph Lauren專門店展示。這一季紫標男裝系列靈感源自一位記者於南非開普敦近郊的沙丘執行任務時，所看到的迷人風景。於是運用了呼應其氛圍的沙漠色、狩獵裝元素，以及加入南歐特有的民俗服飾織紋，形塑出精緻且不失格調的男性著裝範本。此外，女裝的Collection系列，則是延續一貫Ralph Lauren先生，鍾愛以手工復古面料和摩登元素交織的特色，透過薄紗、法蘭絨或是抽象花卉圖案點綴，營造浪漫又夢幻的各式單品。

楊祐寧以紫標系列高領針織衫搭配手工量身訂製亞麻西裝外套亮相，散發出沉穩氣質。記者曾智緯／攝影

2023秋季期間限定鑑賞會

板橋大遠百 1F Polo Ralph Lauren專門店 9/22~10/1

高雄漢神巨蛋 2F Polo Ralph Lauren 專門店 10/12~10/22

Ralph Lauren紫標系列男裝圖案真絲滾領毛衣，43,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren真絲雪紡小禮服，約11萬9,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren紫標系列男裝量身訂製棉質亞麻斜紋短褲，20,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren馬蹄鐵環皮革腰帶，24,800元。圖／Ralph Lauren提供

Ralph Lauren羊毛半身裙，64,800元。圖／Ralph Lauren提供