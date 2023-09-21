限時3天！全家便利商店「Fami!ce霜淇淋、Let’s Café特濃美式咖啡」買1送1
本周六（9月23日）是雙十連假的補班日，為了慰勞上班族連上6天班的辛勞，全家便利商店9月22日至9月24日限時3天使用全盈+PAY支付，可享Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）買1送1優惠，首推全家便利商店與WA!COOKIES聯手推出的「荔枝烏龍霜淇淋」，用療癒力滿滿的Fami!ce霜淇淋犒賞自己。
全家便利商店「康康五」9月22日至9月24日推出Let’s Café特濃美式咖啡（冰熱不限）、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）、黑松茶花一番煎茶、朕一品金門高坑牛肉麵、奧利奧香草捲心酥、FamiCollection天然水（610ml），WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕等可享同品項買1送1優惠。
9月29日不只是中秋節，當天也是大眾求姻緣一定會拜的月老生日，全家便利商店即日起推出「好神桃花卡」，以諧音為想念你的傳情密碼460作為售價，除了內含460元禮物卡，必賺60元紅利金，讓總金額變成諧音我愛你的520，或是有機會獲得854元紅利金，變成戀人常對彼此說的1314（一生一世），另外每組「好神桃花卡」還加碼贈送私品茶冰仙女紅茶買1送1優惠券，限量3萬份，售完為止。
中秋還沒到，燒烤系商品先開吃，全家便利商店即日起獨家推出「Ohmy!原燒」新品，首推「辣味噌雞翅」，以原燒特製味噌醬慢火燒烤，雞翅富含炭火香氣並帶有蜂蜜香氣甜味，售價59元；「蔥鹽豬五花烤飯糰」，炙燒豬五花與烘烤後帶有獨特香氣的米飯完美結合，搭配淡淡的麻油香及解膩的蔥鹽，售價49元；「奶香鮭魚炒飯」以奶油拌炒鮭魚及Q彈米粒，創造層次感及飽足感兼具的日式風味炒飯，售價59元。
準備中秋烤肉食材，全家便利商店APP裡的「Fami煮煮」就能輕鬆一指下訂，包含排隊名店IKIGAI的嚴選肉品及海鮮獨家開賣，如最具人氣的巨龍牛燒肉（售價269元）、口感Q彈不油膩的美國Prime肩小排（售價299元）、鮮甜美味的深海大魷魚（售價159元）、結實飽滿的根島生態蝦（售價499元）等。如果想要快速上餐，也可買到網路人氣名店「野人舒食」的龍眼蜂蜜照燒雞腿（售價99元）、泰雅馬告雞腿（售價99元）以及美國Choice等級的舒肥經典牛排（售價249元），另有大戶屋烤花魚（售價199元）、鹽麴豬五花（售價249元）等。
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