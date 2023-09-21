鄰居送海鮮盤、打卡送鮑魚！「如嬌花膠雞鍋物」開新店

主打「黃金花膠雞湯」的「如嬌花膠雞鍋物」，將於9月25日再開二號店，兩間分店也各自推出「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」、「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」等不同的限店鍋底，同時還有多款新料理登場。為慶祝新店開幕，用餐打卡即贈「鮮活九孔鮑」，二號店的週邊鄰居用餐，則可贈送「海鮮拼盤」。

「花膠」為中菜四大珍稀海味之一。2022年12月開幕的如嬌花膠雞鍋物，創辦人許益豪以港式煲湯為靈感，選用玉米雞、帶骨金華火腿、北海道干貝等食材，搭配每斤要價萬元的野生鱸魚花膠熬煮湯底，推出「黃金花膠雞湯鍋」，帶來別具特色的鍋物選擇。

即將開幕的二號店，位於台北仁愛圓環與國父紀念館之間，即是以黃金花膠雞湯為基底，搭配上多種中藥材，推出「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，溫潤中帶有少許的刺激感，每鍋1,500元，僅限仁愛二店供應。至於一號店則同樣以花膠雞湯為底，搭配生蒜、炸蒜頭，還有雲林冠軍九分文蛤、響螺，推出「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」，僅限一號店供應，每鍋1,600元。

除了各推出一款限定鍋物外，兩間門市也同步推出多款新菜。其中「牛舌佐港式蔥油」選用紐西蘭牛舌薄切成片，下鍋輕涮後，可再裹入港式蔥油品嚐，每份420元。針對喜愛酸辣、開胃感的民眾，如嬌也新推出「香檸泡椒鳳爪」、「泰式傲嬌魚皮」。另外還有「嬌炸腐皮海鮮卷」、「嬌炸芋香春捲」等品項，每份138～168元。如嬌本次也跟網路名店「玥沐」聯名，選用以新鮮紅蟳製成的韓式醬蟹，搭配上特製的松露醬，推出「經典生醃醬蟹佐松露」。藉由充滿醬香的蟹肉、蟹膏，帶來濃郁的享受，每份699元。