快訊

大直民宅塌陷案25戶又下陷 李四川曝：每天約萬分之6沉陷傾斜

誤賣浸泡老鼠藥的毒地瓜 北市松山蔬果行女老闆致歉：絕不會再發生

哈日族好消息！美元強升使日圓走貶 匯率下探148.43再創新低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰居送海鮮盤、打卡送鮑魚！「如嬌花膠雞鍋物」開新店

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
牛舌佐港式蔥油，420元。記者陳睿中／攝影
牛舌佐港式蔥油，420元。記者陳睿中／攝影

主打「黃金花膠雞湯」的「如嬌花膠雞鍋物」，將於9月25日再開二號店，兩間分店也各自推出「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」、「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」等不同的限店鍋底，同時還有多款新料理登場。為慶祝新店開幕，用餐打卡即贈「鮮活九孔鮑」，二號店的週邊鄰居用餐，則可贈送「海鮮拼盤」。

「花膠」為中菜四大珍稀海味之一。2022年12月開幕的如嬌花膠雞鍋物，創辦人許益豪以港式煲湯為靈感，選用玉米雞、帶骨金華火腿、北海道干貝等食材，搭配每斤要價萬元的野生鱸魚花膠熬煮湯底，推出「黃金花膠雞湯鍋」，帶來別具特色的鍋物選擇。

即將開幕的二號店，位於台北仁愛圓環與國父紀念館之間，即是以黃金花膠雞湯為基底，搭配上多種中藥材，推出「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，溫潤中帶有少許的刺激感，每鍋1,500元，僅限仁愛二店供應。至於一號店則同樣以花膠雞湯為底，搭配生蒜、炸蒜頭，還有雲林冠軍九分文蛤、響螺，推出「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」，僅限一號店供應，每鍋1,600元。

除了各推出一款限定鍋物外，兩間門市也同步推出多款新菜。其中「牛舌佐港式蔥油」選用紐西蘭牛舌薄切成片，下鍋輕涮後，可再裹入港式蔥油品嚐，每份420元。針對喜愛酸辣、開胃感的民眾，如嬌也新推出「香檸泡椒鳳爪」、「泰式傲嬌魚皮」。另外還有「嬌炸腐皮海鮮卷」、「嬌炸芋香春捲」等品項，每份138～168元。如嬌本次也跟網路名店「玥沐」聯名，選用以新鮮紅蟳製成的韓式醬蟹，搭配上特製的松露醬，推出「經典生醃醬蟹佐松露」。藉由充滿醬香的蟹肉、蟹膏，帶來濃郁的享受，每份699元。

空間部份，仁愛二店採時尚中式風格，全店共62席座位，規劃出兩間各可容納12、10人的私密包廂，還有打卡牆面方便拍照。為慶祝新店開幕，9月25日至10月31日期間，凡到仁愛二店用餐並參與打卡任務，每人可招待「鮮活九孔鮑」1隻，價值128元。另外凡設籍於仁愛二店所在的敦煌里之里民，憑身份證消費任一鍋，每鍋即加送「海鮮拼盤」1份，價值350元。

泰式傲嬌魚皮，168元。記者陳睿中／攝影
泰式傲嬌魚皮，168元。記者陳睿中／攝影
仁愛二店限定鍋底「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，每份1,500元。記者陳睿中／攝影
仁愛二店限定鍋底「胡椒肉骨茶肋排雞湯鍋」，每份1,500元。記者陳睿中／攝影
民權一店限定鍋底「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」，每鍋1,600元。記者陳睿中／攝影
民權一店限定鍋底「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」，每鍋1,600元。記者陳睿中／攝影
店內規劃打卡牆面，方便顧客拍照。圖／如嬌提供
店內規劃打卡牆面，方便顧客拍照。圖／如嬌提供
香檸泡椒鳳爪，每份168元。記者陳睿中／攝影
香檸泡椒鳳爪，每份168元。記者陳睿中／攝影
經典生醃醬蟹佐松露，每份699元。記者陳睿中／攝影
經典生醃醬蟹佐松露，每份699元。記者陳睿中／攝影
如嬌仁愛二店仍採中式時尚風格。圖／如嬌提供
如嬌仁愛二店仍採中式時尚風格。圖／如嬌提供

海鮮 蛤蠣 食材

延伸閱讀

新店人看亞洲最大誠品給出評價「以後省去進城的時間」

誠品行旅館外中餐廳「聚聚樓」進駐亞洲最大誠品

誠品新店開門人潮立刻灌爆！門外門內兩個世界

影／誠品新店店試營運 盼創造人流帶動地方發展

相關新聞

吃豬排半價、送小籠包！裕隆城還有「5公分厚豬排丼」

來自日本的「勝政豬排」，將於9月25日進駐裕隆城誠品生活新店店，並推出厚達5公分的「極厚切豬排玉子丼套餐」。為慶祝新店開...

GU秋冬新品改變很有感！必備寬版工作褲、厚底繫帶靴 風格潮流化更具年輕感

風格變潮又更年輕化，就是流行品牌GU的未來發展方向！從最新的秋冬系列裡就能看到上述的變化，GU帶來更多街頭潮流化的單品，像是超寬版工作褲、厚底繫帶靴和半拉鍊休閒上衣都是過去品牌較少見的設計，種種細節都能讓消費者眼睛為之一亮。

鄰居送海鮮盤、打卡送鮑魚！「如嬌花膠雞鍋物」開新店

主打「黃金花膠雞湯」的「如嬌花膠雞鍋物」，將於9月25日再開二號店，兩間分店也各自推出「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」、「胡椒肉...

遠百周年慶台中帶頭衝！全面回饋掀購物潮

進入周年慶季節，遠東百貨周年慶第一棒由遠百店王Top City台中大遠百帶頭先發，周年慶主題以「啟動新世界」為提案今日正...

好久不見！張曼玉突襲曝光新作 自導自演不怕別人怎麼看

曾奪下4座金馬影后，許多人心中的完美女神張曼玉，暌違銀幕多年，無預警在她9月20日59歲生日當天，曝光自編自導自演的全新...

綠色飲食正夯 餐飲業者紛推「蔬食」新菜搶市

綠色蔬食席捲全球，消費者越來越重視飲食健康，台中福華大飯店攜手榮獲「綠．蔬食」1星的Enrich餐廳，舉辦聯名蔬食快閃活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦