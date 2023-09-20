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魔杖和學院戒指必須擁有！agete X 哈利波特聯名輕珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
agete X 哈利波特聯名系列魔法杖戒指。圖／惇聚國際提供
agete X 哈利波特聯名系列魔法杖戒指。圖／惇聚國際提供

日系輕珠寶品牌agete與華納攜手合作，於台灣與日本限定推出粉絲期待已久的哈利波特系列，於9月起全台agete門市上市！agete以品牌擅長的復古風格和自然寶石精心製作，將電影中主要角色的魔杖、霍格華茲四大學院特色、以及電影中經典的符碼畫作隨身珠寶。即日起凡購買哈利波特聯名系列，還加贈別具紀念意義的電影經典造型小卡。

魔法杖系列戒指，以「魔杖選擇巫師」為靈感，將角色所使用的魔杖結合特質，側邊並雕刻該角色的名字或特殊標誌，例如哈利的冬青木魔杖，就鑲嵌祖母綠寶石則，代表他「大難不死的男孩」特質。妙麗的葡萄藤木魔杖，末端點綴象徵希望的蛋白石；榮恩的柳木魔杖戒指則妝點寓意誠實和高貴的藍寶石。鄧不利多的接骨木魔杖裝飾擬真紋理的圓型木頭和死亡聖器的圖騰；佛地魔的紫杉木魔杖則是此系列中唯一的銀飾，搭配黑鑽，並在側邊精細雕刻了黑魔標誌。

四大魔法學院系列戒指則分別裝飾了代表動物的徽章，並以中心主石詮釋學院精神：葛蘭分多款裝飾金獅並鑲嵌紅色石榴石；史萊哲林雕刻銀蛇圖騰裝飾綠色孔雀石；褐鷹是雷文克勞的動物圖騰，鑲嵌藍色堇青石；赫夫帕夫以黑獾為代表動物，裝飾黃色茶晶。

除了戒指，許多深受歡迎的符碼則化作一系列的項鍊墜飾，包括哈利波特的寵物貓頭鷹嘿美、額頭上的閃電形印記、經典圓框眼鏡，以及霍格華茲學校的入學通知、分類帽、飛天掃帚、校徽、城堡外貌、通往霍格華茲的特快列車等。

日系輕珠寶品牌agete與華納攜手合作，僅於日本及台灣推出令人期待已久的哈利波特聯名珠寶。圖／惇聚國際提供
日系輕珠寶品牌agete與華納攜手合作，僅於日本及台灣推出令人期待已久的哈利波特聯名珠寶。圖／惇聚國際提供
（由左至右）agete X 哈利波特聯名系列四大魔法學院戒指，葛蘭分多戒指，16,900元；史萊哲林戒指，16,900元；雷文克勞戒指，16,900元；赫夫帕夫，16,900元。圖／惇聚國際提供
（由左至右）agete X 哈利波特聯名系列四大魔法學院戒指，葛蘭分多戒指，16,900元；史萊哲林戒指，16,900元；雷文克勞戒指，16,900元；赫夫帕夫，16,900元。圖／惇聚國際提供
agete X 哈利波特聯名系列魔法杖系列佛地魔戒指，9,400元。圖／惇聚國際提供
agete X 哈利波特聯名系列魔法杖系列佛地魔戒指，9,400元。圖／惇聚國際提供
agete X 哈利波特聯名系列電影經典造型墜飾。圖／惇聚國際提供
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戒指 電影 標誌

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