學童驚豔「大顆檸檬」！台灣文旦出航日本「水果外交」

台灣文旦正值產季，農業部農糧署長胡忠一今天在產地之一的斗六市宣布將輸出一批至日本茨城縣笠間市、八千代町及石岡市多所學校作為學生營養午餐，日本笠間台灣辦事處長木下知香出席記者會大讚其果肉緊實、清爽又甘甜，讓原本對文旦很陌生的日本人感到驚喜。胡也說，今年預計輸日突破100公噸，也外銷港澳、星馬及歐美等國，國內則趁送禮檔期多管齊下，包括超商、超市及電子商務平台等都買得到優質文旦。

國內文旦今年生產面積約3816公頃，產量約7萬1649公噸，目前產地價格依品質及等級每公斤50至100元區間。據統計，今年的生產面積比去年減少1％，不過因環境利於生長，產量比去年增加1％，目前市場銷售情形熱絡，預期約3周的送禮銷售期持續暢旺。

農糧署同時輔導高品質的產銷履歷文旦外銷，近年成功重返中斷超過20年的日本市場，並與日本笠間台灣辦事處合作，4年前開始輸入文旦至轄內學校。木下知香回憶，日本學童起初見到文旦以為是「大顆檸檬」，孰料嘗起來酸中帶甜、口感豐富，瞬間變成大受歡迎的餐點，因此持續供應且逐年增加數量，今年更拓增八千代町、石岡市等市町內學校共38所。

農糧署推出3支箭加強文旦行銷，包括內銷、加工及拓展海外市場等，胡忠一指出，目前國內行銷管道有連鎖超商及超市約2000家門市、5家電子商務平台及農民直銷所、企業團購平台等；外銷今年預計出口3000公噸，至昨天量已近半、約1430公噸，將持續輸出至香港、澳門、新加坡、馬來西亞、加拿大、韓國、英國、菲律賓、帛琉及日本等國至10月底。

今年加工果收購目標為3000公噸，目前已達500多公噸，胡忠一指出，10月底前，加工廠以每公斤12元收購大果，政府即補貼集運費2元、剝皮費3元、加工處理費5元；產銷履歷果以16元以上採購則補貼集運費2元、剝皮費3元、加工處理費8元，以鼓勵節後大量採購買氣。

胡忠一致詞時說，台日除了「水果情誼」也交換食譜，台灣農村再生考察團等也多次赴日參訪交流，鞏固邦誼、和平相處，都是一家人，「真正的朋友不會每天開著戰鬥機繞台」宛如「惡鄰居拿著武士刀一天到晚來找」。 台灣文旦正值產季，農業部農糧署長胡忠一今天在產地之一的雲林斗六宣布將輸出一批至日本茨城縣笠間市、八千代町及石岡市等多所學校作為學生營養午餐。記者陳苡葳／攝影 雲林縣的斗六文旦享譽「綠寶石」美名，知名度響亮，農業部農糧署長胡忠一（中）今與日本笠間台灣辦事處長木下知香（右）至當地召開輸日記者會，立委劉建國（左）接待。記者陳苡葳／攝影

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