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電信三雄開放預購！ iPhone 15 Pro Max最多人「敲碗」

聯合報／ 記者馬瑞璿／即時報導
遠傳、中華電信陸續開放iPhone 15預約登記，並預計9月22日正式開賣。記者黃筱晴／攝影
遠傳、中華電信陸續開放iPhone 15預約登記，並預計9月22日正式開賣。記者黃筱晴／攝影

遠傳、中華電信陸續開放iPhone 15預約登記，並預計9月22日正式開賣；根據遠傳統計，iPhone 15四種顏色中，以原色鈦金屬最受果粉歡迎，而最多人感興趣的機型，則是規格最高的iPhone 15 Pro Max，容量則以256ＧＢ最受歡迎。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔看好iPhone 15所帶動的換機潮，預估iPhone 15系列銷售量較上一代成長至少一成；他指出，以往果粉通常是兩年電信合約到期就換新機，但因iPhone 15全機款加入「動態島」等亮點，也有望吸引iPhone 14用戶升級。

林東閔觀察，去年台灣大iPhone 14有超過7成用戶申辦1399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，預估今年在iPhone 15換機潮帶動下，高資費用戶將持續為ＡＲＰＵ（每用戶平均貢獻度）挹注成長動能；台灣大也率先搶得頭香、公布購機資費，消費只要申辦5G指定專案月付1599元，iPhone 15就能零元帶回家，iPhone 15 Pro專案價也只要8300元。

今年iPhone 15單價仍高，雖然果粉依舊支持，不過也有消費者指出，iPhone價格太高，雖然電信合約已經兩年期滿，但考量ＣＰ值（性價比），也在考慮從iPhone轉向其他Android品牌，為自己荷包省點錢。

iPhone 15 帳單

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