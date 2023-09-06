名廚黃以倫復出最新力作  「Restaurant A」進駐新光三越鑽石塔

歷經近2年半的蟄伏與籌備，法料名廚黃以倫（Chef Alain）復出全新力作——頂級餐飲品牌「Restaurant A」，攜手百貨龍頭新光三越，正式進駐台北東區「新光三越 Diamond Towers」二館4樓，預定9月16日正式開幕，並於5日上午10點起，開放未來一個月內的線上訂位，不到兩個小時，已訂滿8、9成。

餐廳單層佔地150坪、挑高4米5，設有「Alcoholiday香檳吧」24席，「A」用餐客席區30席，A ROOM（VIP包廂）8席，以及主廚餐桌（chef’s table）4席。其中「Alcoholiday香檳吧」採都會Wine Bar經營形式，接受線上預訂及現場候位；但「A」用餐客席，僅接受線上訂位。

「Restaurant A」主廚黃以倫。圖／Restaurant A提供。

開幕首季菜單「Nature Sensation自然而生：自我對話」，黃以倫以建築家吳聲明、插畫家塗至道、陶藝家劉子瑜、服裝設計師詹朴 、當代藝術家王翔…等10位台灣傑出的設計工藝家為靈感，融合設計工藝與精緻料理技法，向合作夥伴致敬。

黃以倫提出「CONTINUMIC（生活動力法）」的料理邏輯，用以詮釋他創作菜色的思維。「CONTINUMIC 」是 continuity 和 dynamic 的組合字；開幕菜單正是「CONTINUMIC」的實踐過程。主廚透過對話，訪問10位與餐廳合作的設計工藝家，了解他們各自的成長歷程和飲食喜好；於此同時，他快速在腦海中翻找各自具有關聯性又有意思的經典法國菜，以幾近「專屬客製化」的方式，演繹出「A」版本的法式料理。

開胃小點「軟木塞」。圖／Restaurant A提供。

「循環利用的開胃小點」實踐「Natural to Impact」的理念，餐點遵循風味的鹹、甜、酸、苦、辣、鮮，給饕客漸進式體驗，並力求食材零浪費，每一道小點的風味，皆能呼應後續菜單使用的主要食材。開胃小點所使用的器皿，來自設計師許向罕、工藝家李東陽的設計，使用大理石材角料製成，呼應永續精神。

前菜「盛夏的白」，使用野薑花、蘆筍、白玉米、百合根等白色食材，呼應餐廳從梯廳到用餐區的藝術手刷白油漆、白色金屬鐵件、溫暖的白亞麻布面，和全白色廚房等四 種層次與質感，向操刀餐廳室內設計的建築家吳聲明致敬。

前菜「盛夏的白」。圖／Restaurant A提供。

另一道前菜「酸模鮭魚」，以經典法料「酸模鮭魚」為靈感，但黃以倫做出入口清爽，視覺清透的亞洲版本，吃得到乳脂的滑順，卻完全未使用任何乳製品，向設計此道菜所使用的玻璃器皿的工藝家林靖蓉致敬。

前菜「酸模鮭魚」。圖／Restaurant A提供。

主菜「英式早餐」回應設計師詹朴與王翔的旅英生活經驗，主菜選用牛小排，以牛油的油脂感取代豬肉培根，再擺上蘑菇楓糖肉末增添口感；呼應設計師詹朴鍾愛的奇幻風格，黃以倫特別創作出一顆「會消失的荷包蛋」，以優格做成的蛋白包覆鵪鶉蛋黃，上桌時會隨著高溫醬汁的加入而融化，令人會心一笑。

主菜「英式早餐」。圖／Restaurant A提供。

甜點「蒙地安巧克力」靈感來自於巧克力堅果脆片，黃以倫使用杏仁酒浸泡無花果、白蘭地浸泡葡萄乾、白酒浸泡杏桃，以及糖漬橘皮和新鮮櫻桃，再放入焦糖胡桃以及小米酒糟碎片，讓這道巧克力甜點呈現多層次的迷人口感，「A」字型的logo脆片更具畫龍點睛之妙。

甜點「蒙地安巧克力」。圖／Restaurant A提供。

「Restaurant A」午間套餐新台幣4,850元+10%、晚間套餐新台幣6,850元+10%，皆已含精選酒精或無酒精飲品pairing。「Alcoholiday香檳吧」每人低消700元+10%。

◎Restaurant A

．地址：台北市大安區忠孝東路三段282號4樓

．電話：02-2721-8088

．營業時間：

＊「A」：週四到週六供應午餐11:30～15:00，週二到週六供應晚餐18:00～23:00

＊「Alcoholiday香檳吧」：下午開放時間為14:30～17:00，晚上開放時間20:30～23:00