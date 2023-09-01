你還在搶鹽嗎？營養師列出這些食物是「含鈉炸彈」

日本核汙水排放入海，引發鄰近國家囤鹽潮，國內也出現搶鹽亂象，超市貨架鹽巴被搶購一空，更有店家祭出限購令。福島核處理水真會汙染鹽？怎麼吃鹽才安全？專家分析鹽有四大類，不宜攝取過量，更注意日常生活有許多「含鈉炸彈」。

美兆健康管理中心營養師賴慧芳表示，鹽分作四大類，海水中提純的「海鹽」、井水中提純的「井鹽」、湖水提純的「湖鹽」，還有岩層中結晶的「岩鹽」，除了岩鹽不含碘，其他都有碘元素，限碘的甲狀腺患者需注意攝取。另外，成人每天鈉攝取上限2400毫克，換算食鹽為6公克，大約1至2茶匙；減鈉鹽用鉀鹽替代，有助血壓控制，但鉀離子過量對腎臟病患不利，必須謹慎攝取。

「現代人三餐在外，鈉普遍過量攝取。」營養師劉怡里指出，國人除了一天三餐，也會吃各式零食、魷魚絲、肉乾、洋芋片等等，平均一天攝取的鈉高達4000毫克，麵包、麵條等都含有鈉。

日常生活有許多「含鈉炸彈」，一不小心就會攝取過量，造成腎臟負擔。賴慧芳提醒注意以下食物：

泡麵：湯頭要好喝，醬料包、調味包中鈉含量高，平均有2100至2200毫克。

吐司：看似沒有鹹味，兩片就有鈉200至300毫克

豚骨拉麵：麵體本身為了Q彈，要添加大量鹽分來增加筋性，豚骨湯加上麵條，一碗就有鈉800至900毫克。

丸類：貢丸、魚丸或火鍋料的蛋餃、蝦餃等，為了讓魚漿、豬肉漿成形，當中鈉含量都相當高。一頓午餐吃炸醬麵配上貢丸湯，納含量就將近2000毫克。

賴慧芳說，鈉離子可以維持神經肌肉運作，維持體內電解質平衡，氯離子則是量微量元素，過量造成腎臟代謝負擔。而國人心血管疾病、腦中風最主要原因，即為高血壓，往往都是高鈉攝取導致，因此，為了健康一定得控制好每天的鈉含量攝取。

最近因為日本排放福島核電廠的ALPS處理水（advanced liquid processing system，先進液體處理系統），也就是俗稱的氚廢水。鄰近國家紛紛擔心海水中的放射物質將影響海鮮、鹽巴等產品安全。

台大醫學院毒理所教授、台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛表示，依照氚的化學特性，若要殘留物質中，需要有「水」，但鹽巴中並未含有水，所以基本上不會殘留在鹽巴內；同時，氚的放射能量很低，一張白紙就能夠阻擋，即使鹽巴中有氚也是相當低的能量。

但核工博士賀立維表示，日本排放核汙水，從科學角度來看對海鹽一定有影響，但程度受到洋流、地形等因素不同。他表示，氚對鹽的影響不嚴重，但日本政府表示會過濾掉的銫-137、鍶-90，重量是氚的兩倍以上，若隨著海流沉澱，撞到沙灘、岩群就會混入其中。

一般來說，若過濾設備使用兩年以上，就會毀損，過濾效果讓人擔心，銫-137半衰期30年、鍶-90半衰期28年左右，目前距離福島核災連半衰期的一半都不到。

「核廢水過濾設備每兩年得更新維修一次。」賀立維指出，核廢水過濾儀器非常昂貴，且損壞率非常高，基本上每兩年都要更換、維修，但該怎麼監控日本官方有定期更新過濾網。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，依照日本官方宣布的核廢水處理方式，若能夠確實把碘-131、銫-137、鍶-90完全過濾，同時把排出的核廢水氚含量控制在每公升1500貝克以下，基本上鹽巴不會有過高的風險，無須搶購，反而是海鮮的風險較高一些。

顏宗海提醒，民眾會搶購碘鹽來預防碘輻射物，但碘-131半衰期僅8天，福島核災已過12年，服用碘片、碘鹽的意義不大，無需特意選購。姜志剛也說，攝取碘防碘-131的原理，是透過攝取元素碘先占滿甲狀腺等組織，以避免放射性碘-131進入，但一般鹽巴裡面就有碘，不需要特地補充。

營養師劉怡里表示，鹽的成分為氯化鈉，吃太多會導致腎臟負擔，同時也造成心臟的負擔，最常見的是導致高血壓；同時體內鈉過多將影響鋅的吸收，小朋友缺乏鋅，會阻礙智力發展，同時因為腎臟代謝鈉，連帶也將鈣代謝體外，造成骨鈣不足，影響發育、抵抗力。