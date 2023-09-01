+1元送「醬烤和牛肋骨」！秀學生證 王品6品牌享優惠

9月開學不憂鬱，王品集團旗下西餐、鐵板燒、鍋物及日式料理品牌海陸優惠齊發。王品表示，今年受惠全面解封帶動餐飲商機，各品牌餐廳訂位自8月以來，假日一位難求，尤其暑假期間聚餐需求大增，例如和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，學生用餐人潮較去年多兩成。

為延續營運動能，9月品牌也大方加菜。「王品牛排」送價值688元香蒜海螺佐海大蝦、「藝奇」招待天使紅蝦佐柚子鹽，「夏慕尼」則端出松露鮑魚贈菜，讓饕客一次嘗盡海陸滋味。

大方秀學生證，吃飽還能省荷包，平日於指定時段到「嚮辣」消費不限套餐，即享單人開鍋88折，直接現省百元，若點最低價位套餐598元，等於不用600元就能爽吃到飽。「品田牧場」憑學生證消費套餐，送奶茶聖代一份，讓學生們開心呷甜甜，一掃開學壞心情。以下為優惠資訊，詳情可洽各店。

王品牛排

日期：2023/9/1~10/31

活動：出示活動畫面到店消費兩客套餐，款待香蒜海螺佐海大蝦一份(價值688元)

西堤牛排

日期：2023/9/1~11/30

活動：消費3客經典套餐，享+1元優惠加購醬烤和牛肋骨一份(價值498元)

夏慕尼鐵板燒

日期：2023/9/1~9/30

活動：用餐任一人手機號碼有8，消費任兩客套餐款待松露鮑魚一份(價值580元)

嚮辣

日期：2023/9/1~9/30

活動：平日(周一到周五)11:30~16:00，及晚間8點後，憑學生證、員工證及名片，至門店點任一套餐，開鍋享單人88折

藝奇

日期：2023/9/1~10/15

活動：憑活動畫面消費任2客套餐，贈天使紅蝦佐柚子鹽一份(價值250元)

品田牧場

日期：2023/9/1~10/15

活動：憑學生證消套餐，贈「奶茶聖代」一份(價值98元)