快訊

今晚8點半發海警！海葵颱風恐滯留打轉影響全台到下周三

不只4塊！太魯閣車廂共搜出8塊「疑似遺骸」 集中第8節車廂

+1元送「醬烤和牛肋骨」！秀學生證 王品6品牌享優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
到品田牧場出示學生證，免費吃奶茶聖代。圖／王品集團提供
到品田牧場出示學生證，免費吃奶茶聖代。圖／王品集團提供

9月開學不憂鬱，王品集團旗下西餐、鐵板燒、鍋物及日式料理品牌海陸優惠齊發。王品表示，今年受惠全面解封帶動餐飲商機，各品牌餐廳訂位自8月以來，假日一位難求，尤其暑假期間聚餐需求大增，例如和牛麻辣鍋吃到飽「嚮辣」，學生用餐人潮較去年多兩成。

為延續營運動能，9月品牌也大方加菜。「王品牛排」送價值688元香蒜海螺佐海大蝦、「藝奇」招待天使紅蝦佐柚子鹽，「夏慕尼」則端出松露鮑魚贈菜，讓饕客一次嘗盡海陸滋味。

大方秀學生證，吃飽還能省荷包，平日於指定時段到「嚮辣」消費不限套餐，即享單人開鍋88折，直接現省百元，若點最低價位套餐598元，等於不用600元就能爽吃到飽。「品田牧場」憑學生證消費套餐，送奶茶聖代一份，讓學生們開心呷甜甜，一掃開學壞心情。以下為優惠資訊，詳情可洽各店。

王品牛排

日期：2023/9/1~10/31

活動：出示活動畫面到店消費兩客套餐，款待香蒜海螺佐海大蝦一份(價值688元)

西堤牛排

日期：2023/9/1~11/30

活動：消費3客經典套餐，享+1元優惠加購醬烤和牛肋骨一份(價值498元)

夏慕尼鐵板燒

日期：2023/9/1~9/30

活動：用餐任一人手機號碼有8，消費任兩客套餐款待松露鮑魚一份(價值580元)

嚮辣

日期：2023/9/1~9/30

活動：平日(周一到周五)11:30~16:00，及晚間8點後，憑學生證、員工證及名片，至門店點任一套餐，開鍋享單人88折

藝奇

日期：2023/9/1~10/15

活動：憑活動畫面消費任2客套餐，贈天使紅蝦佐柚子鹽一份(價值250元)

品田牧場

日期：2023/9/1~10/15

活動：憑學生證消套餐，贈「奶茶聖代」一份(價值98元)

嚮辣推平日消費單人開鍋88折，搶學生聚餐商機。圖／王品集團提供
嚮辣推平日消費單人開鍋88折，搶學生聚餐商機。圖／王品集團提供
藝奇招待天使紅蝦佐柚子鹽，幫學生加菜補充體力。圖／王品集團提供
藝奇招待天使紅蝦佐柚子鹽，幫學生加菜補充體力。圖／王品集團提供

套餐 牛排 品牌

延伸閱讀

游錫堃重申不尋求連任 民進黨拚國會過半樂觀看待

影／游錫堃：立院九月下旬開議 不續任院長

還活著？瓦格納首腦普里格津下葬後 網上卻出現未曝光影片：一切順利

立法院新會期明報到 游錫堃最快9月15日協商開議日期

相關新聞

+1元送「醬烤和牛肋骨」！秀學生證 王品6品牌享優惠

9月開學不憂鬱，王品集團旗下西餐、鐵板燒、鍋物及日式料理品牌海陸優惠齊發。王品表示，今年受惠全面解封帶動餐飲商機，各品牌...

證件有「9、2、5」贈酥炸魷魚圈！銀座杏子豬排到新店

銀座杏子日式豬排來台10周年，將於9/20在新店裕隆城開出全台第25家門市，慶祝新店開幕，全品牌於9/1至9/30推出優...

foodpanda「9月優惠碼懶人包」快筆記！美食外送、中秋烤肉都有好康

美食外送是許多人日常的依靠，9月底還將迎接少不了烤肉歡聚的中秋節，foodpanda「9月優惠碼懶人包」快筆記，享受滿滿...

威速登金卡多電動三輪車 搶攻移動市集商機

繼綠色物流與選舉租賃市場後，威剛科技旗下威速登金卡多電動三輪車推出「三開車款」，搶攻餐飲與市集商機，讓餐點飲料、手創小物...

長榮航空攜手8家旅行社 遊澳門享千元禮券、多重優惠

長榮航空攜手雄獅、百威、可樂、易飛網、東南、喜鴻、易遊網、溫馨等8家旅行社共同推出「長榮大旅行家—澳門機＋酒產品」，搭乘...

全國電子「3C電腦家電展」限時限量下殺56折起！買指定家電滿額加1元送精品家電

全國電子「3C電腦家電展」9月1日至9月6日線上線下同步開跑，集結3C家電知名品牌電視、冰箱、洗衣機出清最低下殺56折起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦