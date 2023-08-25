foodpanda 11週年慶公開「5+6」亮眼成績！「粉紅祭」市集週末限時2天圓山花海廣場登場

近3年大眾生活型態轉變，外送平台成了少不了的好幫手。德商foodpanda今天（8月25日）邀請品牌好友吳慷仁共同歡慶11週年，除了揭露外送產業以多元服務帶來的5大變革與6大第一成績單，更首度打造粉紅市集「叫foodpanda送～粉紅祭」，8月26日、8月27日將於圓山花海廣場盛大登場，集結演唱會、各地熱門美食與粉紅遊戲區，開放免費入場，邀請民眾同歡。

foodpanda代理CEO暨財務總監黃逸華表示，foodpanda彙整11年來外送產業帶來的5大消費變革，包括多樣化商品皆可送到家、智慧生活必備助手、精打細算聰明消費、外送員成為超夯新興職業、永續飲食意識提升，尤其foodpanda更與消費者一起投身永續，僅僅是不索取一次性餐具，自2019年至今已累計減廢2,600萬公斤。

黃逸華也公開foodpanda登台11年來的6大服務好成績：

●全台超過7成消費者都叫foodpanda送，App累積下載次數超過1,350萬，目前已有超過10萬家各類型美食。 ●foodpanda引領業界自建熊貓超市，同時協助許多品牌開啟外送之路，從新鮮有機、營養保健、緊急需求到每一個生活場景都包含在內；而foodpanda上的店家類別成長4倍、可購買的品項數突破12 萬，消費者訂購頻率也大幅提升20%，逐漸成為外送主力之一。 ●pandago開通全台18縣市服務，服務內容涵蓋生活救急、餐廳調貨或是代抽號碼牌等懶人福利，堪稱全能助手，總訂單運送距離更可繞行地球超過100圈。 ●外帶自取服務廣受好評，免排隊、還可自行規劃路線，使用人次突破300萬，成長率達10倍。 ●foodpanda期望與商家夥伴共榮共好，將線上龐大消費力導流到實體，pandapro用戶可享內用75折起優惠，目前全台合作店家超過1,200家，8月31日前更與Banana Blue Coffee士林店合作打造「胖胖達聯名快閃咖啡店」。 ●foodpanda提供pandpro用戶專屬優惠，據統計平均每年省8,000元，相當於省下73杯星巴克美式咖啡；其中最精打細算的pandapro一年叫foodpanda送2,500單，一年省下高達15萬元。foodpanda更推出限時福利優惠每週三「Super pro day超級會員日」，精選品牌全品項、不限次數7折折扣，讓消費者聰明省。

foodpanda 11年來努力拓展全方位服務，為消費者、外送夥伴、商家夥伴與環境創造價值。對消費者來說，除了餐點選擇性增加5成，平均每人一年更可省下9,600分鐘，擁有更多時間陪伴家人、照顧孩童或年長者。對外送夥伴來說，提供超過10萬個兼職機會，而援助計劃提供超過1,000個家庭急難救助、獎助學金；foodpanda更化身健康守護者，巡迴健檢擴及全台，共有超過2,000位夥伴參與免費健康檢查，更致力於職業與道路安全教育，至今已巡迴全台6次、舉辦超過128場實體道具安全駕駛課程。對商家夥伴來說，foodpanda提供的多元服務帶來營收挹注，更積極協助餐飲業、零售業、物流業產業創新，引領超過10萬家中小型餐廳數位轉型，拓展新商業模式。

foodpanda更推動「5G 行動」，兩年來全台環境友善店家共計1,500間響應，推行電動車綠運輸，累計減少3,600公噸碳排放，零剩食計畫從源頭已減少5,000公斤食物浪費，攜手為環境永續共創價值。

由吳慷仁領銜的最新版foodpanda廣告今天也同步首播，吳慷仁挑戰多元角色，再度變身戴上白色捲捲假髮扮演律師大喊：「今天不打訴訟，就要foodpanda送！」他說最常使用foodpanda的時候就是到朋友家聚餐，「每次朋友都很客套，明明說不餓，可是要點餐的時候都會點一堆來吃」，尤其他住在新店山區，每次看到foodpanda外送員願意送上山都很感動。他還開玩笑幻想說要是未來foodpanda能推出保鑣、牌咖外送也不錯。

此外，8月26日至8月27日於圓山花海廣場登場的「叫foodpanda送！粉紅祭」，演唱會重量級卡司包括Julia吳卓源、美秀集團、張語噥、卓義峯、牢騷系樂團Tizzy Bac 、張心傑、洪安妮、阿跨面等，活動期間下午4點起輪番開唱。

活動現場更以粉紅辦桌為概念，集結超多人氣美食品牌，包含紅遍全台的製餃研所特別推出粉紅祭限定台味「塔香三杯煎餃」、饕客必推詹記麻辣總匯「浪漫大詹」、繽紛可愛的紅葉蛋糕「粉紅霹靂生乳捲」、永康人氣甜品山海豆花「日本海藻糖紅龍果絹豆花」、道地純愛小吃部「醬爆豆乳雞」、深夜裡的法國手工甜點「粉紅草莓瑪德蓮」等，現場優惠再加碼，所有攤位都可享foodpanda外帶自取79折優惠，折扣不限次數。