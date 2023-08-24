台北101、麗晶「高奢精品陣容」衝周年慶首發氣勢

一年一度的周年慶大戰即將登場，首發由麗晶精品將於8月29日至9月17日展開為期20天的年度大檔「黃金周購物禮遇」，台北101購物中心將在8月31日至9月6日的黃金周和9月14日至9月17日的周年慶期間，舉辦第11屆「World Masterpiece珠寶腕表大賞」，以高奢精品為主軸，吹響周年慶號角。

麗晶精品「黃金周購物禮遇」，消費滿2萬起即可享有現金回饋等多重禮遇。隨著檔期開跑，麗晶精品宣布被譽為「紳裝界法拉利」的頂級男裝「KITON」9月將回歸麗晶精品盛大開幕。同時間，麗晶精品的精品美食聚落也再壯大，米其林一星餐廳T+T將於麗晶精品地下二樓開設全新品牌「Circum-」，以熟悉的亞洲風味聯手新世代茶人，展開pairing創作。

麗晶精品國際珠寶陣容除了HARRY WINSTON、BVLGARI帶來絕美珠寶外，BOUCHERON、CINDY CHAO THE ART JEWEL、DAMIANI也紛紛獻上麗晶獨家的頂級高級珠寶，滿足貴客。另外，TUMI於活動期間推出單筆買消費滿2萬元，可限抵2,500元，9月2日品牌日再加碼享全面8.5折優惠。貴婦保養品牌SISLEY SPA推出多款精選限定保養組合，最高享6.4折。

「黃金周購物禮遇」包括消費2萬元起、就可享有5%-8%的現金禮券回饋，消費滿10萬、25萬及100萬，另有德國玻璃製造業領導品牌Nachtmann的日耳曼之光點心缽、貴婦級保養Sisley黑玫瑰亮眼水凝精靈、寶格麗浪漫玫香女性淡香精以及台北晶華酒店住宿券相贈。為回饋嬌客，麗晶精品對於活動期間消費金額前三名的貴賓，還會加贈33坪名人套房兩天一夜住宿及沐蘭SPA經典療程。

另外，匯聚最多國際頂級珠寶腕表品牌、國際精品占整體營收達7成的台北101購物中心，今年適逢20周年的大日子，「World Masterpiece珠寶腕表大賞」18頂級品牌匯聚，將帶來兩個階段共20場鑑賞會並呈現一系列令人矚目、抵台最新表款，預計將有600名精選主顧客受邀體驗這場年度華麗盛宴，第一階段黃金周鑑賞會400名額已近9成滿。