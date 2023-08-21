南台灣首間！王品「享鴨」插旗高雄 打卡享全單9折

王品旗下的「享鴨」自2018年創立，主打創意烤鴨料理。歷時5年等候，「享鴨」即將正式插旗南台灣，於8月26日開設「享鴨高雄裕誠店」。為慶祝開幕，特別於高雄巨蛋前廣場打造「巨Duck烤鴨盒」佈景裝置，憑拍照打卡畫面，即可享「全單9折」優惠。另外享鴨也與「老江紅茶牛奶」攜手，推出「紅茶牛奶水果海之Bling」，讓紅茶牛奶變身成剉冰，為炎夏帶來沁涼滋味。

享鴨標榜選用以花東縱谷放養的櫻桃鴨，提供多變的烤鴨料理，從兩人用餐到多人團聚均可適用。店內以「招牌片皮鴨」最具代表性，另還有焦糖慢烤松阪豬、瑤柱醬爆蘿蔔糕等不同餐點。目前包括台北、板橋、桃園、新竹、台中等地均有分店。

即將開幕的「享鴨高雄裕誠店」為品牌的第7間分店，也是南台灣首間門市，店址位於高雄巨蛋商圈。除了烤鴨料理之外，8月26日至9月17日期間，享鴨也特別與高雄70年歷史的「老江紅茶牛奶」攜手，聯名推出「紅茶牛奶水果海之Bling」，以現有的水果海之Bling配上紅茶牛奶，讓風味再升級，每份299元。限於高雄裕誠店推出。