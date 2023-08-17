現烤現吃「迷你烤爐燒肉便當」回來了！3種口味可以選

曾經於去年登場，並且成功創造話題的「迷你烤爐燒肉便當」，今年將於台中重新回歸！石頭火鍋品牌「石研室」與南投高級露營區「峇嵐杉丘」攜手打造的迷你烤爐燒肉便當「杉中寶盒」，將於8月18日於石研室台中勤美店獨家預購，共有3種不同口味，讓民眾一個人也能享受燒肉樂趣。

2022年六月全新開幕的「峇嵐杉丘」，鄰近日月潭國家風景區，提供質感輕奢的露營設備，以及獨特設計的唯美星空帳。此次「石研室」與「峇嵐杉丘」共同將露營必備的烤肉元素，打造成為「杉中寶盒」，包括有「牛五花寶盒」「韓式豚燒寶盒」與「日本和牛」寶盒，每款皆附有使用日月潭紅玉紅茶製作的紅茶釜飯，淡淡茶香中和燒肉的膩口滋味，並搭配石研室「赤sir醬」作為醬汁，帶來微麻微辣的口感。