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現烤現吃「迷你烤爐燒肉便當」回來了！3種口味可以選

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
杉中寶盒附有完整的燒肉工具，輕鬆實現一個人吃烤肉的夢想。圖／石研室提供
杉中寶盒附有完整的燒肉工具，輕鬆實現一個人吃烤肉的夢想。圖／石研室提供

曾經於去年登場，並且成功創造話題的「迷你烤爐燒肉便當」，今年將於台中重新回歸！石頭火鍋品牌「石研室」與南投高級露營區「峇嵐杉丘」攜手打造的迷你烤爐燒肉便當「杉中寶盒」，將於8月18日於石研室台中勤美店獨家預購，共有3種不同口味，讓民眾一個人也能享受燒肉樂趣。

2022年六月全新開幕的「峇嵐杉丘」，鄰近日月潭國家風景區，提供質感輕奢的露營設備，以及獨特設計的唯美星空帳。此次「石研室」與「峇嵐杉丘」共同將露營必備的烤肉元素，打造成為「杉中寶盒」，包括有「牛五花寶盒」「韓式豚燒寶盒」與「日本和牛」寶盒，每款皆附有使用日月潭紅玉紅茶製作的紅茶釜飯，淡淡茶香中和燒肉的膩口滋味，並搭配石研室「赤sir醬」作為醬汁，帶來微麻微辣的口感。

除此之外，餐盒中擁有完整的燒烤設備，包含無煙爐炭、火柴、小烤夾及滅火用的水包，只要依照餐盒上的教學，就能輕鬆享受現烤燒肉樂趣與美味。3款「杉中寶盒」自8月18日起開放預購，「牛五花寶盒、韓式豚燒寶盒」，每份459元，「日本和牛寶盒」每份559元，數量有限，售完為止。

「杉中寶盒」依照肉品不同，共有3種選擇。圖／石研室提供
「杉中寶盒」依照肉品不同，共有3種選擇。圖／石研室提供
衫中寶盒可以享受烤肉DIY的樂趣。圖／石研室提供
衫中寶盒可以享受烤肉DIY的樂趣。圖／石研室提供
「日本和牛寶盒」，每份559元。圖／石研室提供
「日本和牛寶盒」，每份559元。圖／石研室提供
石研室與峇嵐杉丘攜手，打造的迷你烤爐燒肉便當「杉中寶盒」。圖／石研室提供
石研室與峇嵐杉丘攜手，打造的迷你烤爐燒肉便當「杉中寶盒」。圖／石研室提供

日本和牛 露營區

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