現烤現吃「迷你烤爐燒肉便當」回來了！3種口味可以選
曾經於去年登場，並且成功創造話題的「迷你烤爐燒肉便當」，今年將於台中重新回歸！石頭火鍋品牌「石研室」與南投高級露營區「峇嵐杉丘」攜手打造的迷你烤爐燒肉便當「杉中寶盒」，將於8月18日於石研室台中勤美店獨家預購，共有3種不同口味，讓民眾一個人也能享受燒肉樂趣。
2022年六月全新開幕的「峇嵐杉丘」，鄰近日月潭國家風景區，提供質感輕奢的露營設備，以及獨特設計的唯美星空帳。此次「石研室」與「峇嵐杉丘」共同將露營必備的烤肉元素，打造成為「杉中寶盒」，包括有「牛五花寶盒」「韓式豚燒寶盒」與「日本和牛」寶盒，每款皆附有使用日月潭紅玉紅茶製作的紅茶釜飯，淡淡茶香中和燒肉的膩口滋味，並搭配石研室「赤sir醬」作為醬汁，帶來微麻微辣的口感。
除此之外，餐盒中擁有完整的燒烤設備，包含無煙爐炭、火柴、小烤夾及滅火用的水包，只要依照餐盒上的教學，就能輕鬆享受現烤燒肉樂趣與美味。3款「杉中寶盒」自8月18日起開放預購，「牛五花寶盒、韓式豚燒寶盒」，每份459元，「日本和牛寶盒」每份559元，數量有限，售完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言