楊紫瓊登法版時尚雜誌 這隨身狂野小物個人內心神外顯

人與動物的差別，其實多數時候不在於智慧，更在情感與個性的率直表達。

首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊近日話題不斷，除了終於和愛情長跑多年的超級富豪男友、前法拉利CEO尚陶德（Jean Tod）進入人生下一階段，日前再登上法國版《Madame Figaro》時尚雜誌成為封面人物，更讓人發現她配戴的耳骨夾與手上的斑馬戒指，野性魅力十足！

只見楊紫瓊以近乎「大頭照」的特寫入鏡，展現出睿智且內斂的冷凝神情。手上的戒指更栩栩如生的以白金750鑲嵌鑽石、縞瑪瑙再搭配黑漆修飾，將斑馬的馬鬃、馬頭、頑皮雙耳與深邃眼眸精妙還原，斑馬黑白分明的俐落印象，更一如楊紫瓊在《臥虎藏龍》中的俠女英姿煥發，又或《媽的多重宇宙》中的機智且充滿力量，生氣勃勃。