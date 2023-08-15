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楊紫瓊登法版時尚雜誌 這隨身狂野小物個人內心神外顯

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
近日喜訊頻傳的楊紫瓊登上法國女性時尚雜誌，並以小巧的珠寶展現了個人特質、勇敢無懼且自信。圖／Boucheron提供、翻攝自 ig @ michelleyeoh_official（合成圖）
近日喜訊頻傳的楊紫瓊登上法國女性時尚雜誌，並以小巧的珠寶展現了個人特質、勇敢無懼且自信。圖／Boucheron提供、翻攝自 ig @ michelleyeoh_official（合成圖）

人與動物的差別，其實多數時候不在於智慧，更在情感與個性的率直表達。

首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊近日話題不斷，除了終於和愛情長跑多年的超級富豪男友、前法拉利CEO尚陶德（Jean Tod）進入人生下一階段，日前再登上法國版《Madame Figaro》時尚雜誌成為封面人物，更讓人發現她配戴的耳骨夾與手上的斑馬戒指，野性魅力十足！

只見楊紫瓊以近乎「大頭照」的特寫入鏡，展現出睿智且內斂的冷凝神情。手上的戒指更栩栩如生的以白金750鑲嵌鑽石、縞瑪瑙再搭配黑漆修飾，將斑馬的馬鬃、馬頭、頑皮雙耳與深邃眼眸精妙還原，斑馬黑白分明的俐落印象，更一如楊紫瓊在《臥虎藏龍》中的俠女英姿煥發，又或《媽的多重宇宙》中的機智且充滿力量，生氣勃勃。

Animaux向來是Boucheron充滿童趣和野性力量的閃耀系列，2023年新品並包含象徵溫柔討喜的Wladimir貓咪耳環、項鍊、手鐲，玩心十足且不羈的Fuzzy豹貓項鍊，以及空靈飄逸的Cicada雪蟬項鍊、戒指。珠寶運用了貴重金屬與鑲嵌工藝，並將人內心特質透過寶石精湛具現，也似將一只迷你嬌貴的寵物隨身攜帶。一旦收集到一定規模數量，不用去木柵，你家也可以擁有一座小型動物園啦！

出門「遛」貓不必關籠？Boucheron的Animaux系列Wladimir貓咪耳環，捕捉到貓兒的靈動姿態，安靜、乖巧且閃耀。圖／Boucheron提供
出門「遛」貓不必關籠？Boucheron的Animaux系列Wladimir貓咪耳環，捕捉到貓兒的靈動姿態，安靜、乖巧且閃耀。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列斑馬造型戒指，白金750、黑色漆飾，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，155萬元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列斑馬造型戒指，白金750、黑色漆飾，鑲嵌鑽石、縞瑪瑙，155萬元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Wladimir貓咪耳環，白金750、粉紅和黑色漆飾，鑲嵌鑽石、綠色沙弗萊石、綠瑪瑙與黑色藍寶石，81萬5,000元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Wladimir貓咪耳環，白金750、粉紅和黑色漆飾，鑲嵌鑽石、綠色沙弗萊石、綠瑪瑙與黑色藍寶石，81萬5,000元。圖／Boucheron提供
數天前甫在IG曬出一系列蛋糕、天空美景的楊紫瓊，讓人忍不住想為她再度獻上祝福。圖／翻攝自 ig @ michelleyeoh_official（合成圖）
數天前甫在IG曬出一系列蛋糕、天空美景的楊紫瓊，讓人忍不住想為她再度獻上祝福。圖／翻攝自 ig @ michelleyeoh_official（合成圖）
Animaux動物系列Cicada雪蟬吊墜項鍊，白金750，鑲嵌鑽石和海藍寶石，吊墜可單獨拆下，變為胸針配戴，106萬元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Cicada雪蟬吊墜項鍊，白金750，鑲嵌鑽石和海藍寶石，吊墜可單獨拆下，變為胸針配戴，106萬元。圖／Boucheron提供

戒指 楊紫瓊

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