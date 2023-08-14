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長榮航空推極緻香港3天2夜自由行 每人最低11888元起

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
長榮航空攜手各大旅行社，推出「極緻香港3天2夜自由行」，每人最低價只要新台幣11,888元起。記者黃仲明／攝影
長榮航空攜手各大旅行社，推出「極緻香港3天2夜自由行」，每人最低價只要新台幣11,888元起。記者黃仲明／攝影

長榮航空攜手可樂、雄獅、東南、喜鴻、易飛網、長汎與溫馨等七家旅行社，共同推出「極緻香港3天2夜自由行」，享受頂級酒店、精緻午茶與千元好禮，體驗香港無處不在的極緻生活風格盛宴，未稅售價每人最低只要新台幣11,888元起，活動日期自8月14日起至12月31日止。

長榮航空表示，目前每周提供35班台北-香港航線的飛航服務，密集的班次以及不到90分鐘的飛行時間，無論恣意享受舌尖上的豐美滋味，或是解鎖最新景點設施與美拍打卡熱點，是最適合台灣民眾說走就走、充電解悶的海外旅遊目的地之一。

長榮航空指出，長榮大旅行家「極緻香港3天2夜自由行」嚴選頂級優質住宿，包括香港半島酒店、香港文華東方酒店、香港嘉里酒店、千禧新世界香港酒店、香港海景嘉福洲際酒店、九龍海逸君綽酒店、香港尖沙咀凱悅酒店等，產品內容另加贈千元好禮，旅客可依個人喜好選擇酒店早餐、七人座轎車接機服務、尖沙咀夜遊、養生按摩體驗、景點門票套票，或是前往榮登亞洲50大最佳酒吧品嚐迎賓雞尾酒等。

香港精采活動盛事接連登場，八月的香港電腦通訊節、美食博覽會，十月的「香港美酒佳餚巡禮」年度盛會，11月下旬開始的「香港繽紛冬日巡禮」，比鄰維多利亞港兩岸的摩天大廈、大街小巷紛紛披上亮麗浪漫的聖誕燈飾，更是目不暇給，不啻為今年下半年短天數小旅行的最佳選擇。此外，香港旅遊發展局也提供價值港幣100元的「香港有禮」旅客消費優惠券，讓旅客可以免費在酒吧、餐廳享用迎賓飲品，或於指定商店及景點兌換精選獎品。

長榮大旅行家「極緻香港3天2夜自由行」除了嚴選頂級優質住宿，香港旅遊發展局也特別提供價值港幣100元的「香港有禮」旅客消費優惠券，讓旅客可以免費享有多重好禮。圖／長榮航空提供
長榮大旅行家「極緻香港3天2夜自由行」除了嚴選頂級優質住宿，香港旅遊發展局也特別提供價值港幣100元的「香港有禮」旅客消費優惠券，讓旅客可以免費享有多重好禮。圖／長榮航空提供
長榮航空攜手各大旅行社，推出「極緻香港3天2夜自由行」，每人最低價只要新台幣11,888元起，便可享受頂級酒店、精緻午茶與千元好禮。圖／長榮航空提供
長榮航空攜手各大旅行社，推出「極緻香港3天2夜自由行」，每人最低價只要新台幣11,888元起，便可享受頂級酒店、精緻午茶與千元好禮。圖／長榮航空提供
長榮航空台北-香港航線，每週提供35班飛航服務，只有不到90分鐘的飛行時間，是最適合台灣民眾說走就走，拍照打卡、吃美食的旅遊目的地之一。圖／長榮航空提供
長榮航空台北-香港航線，每週提供35班飛航服務，只有不到90分鐘的飛行時間，是最適合台灣民眾說走就走，拍照打卡、吃美食的旅遊目的地之一。圖／長榮航空提供

香港 酒店 長榮

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