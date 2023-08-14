長榮航空推極緻香港3天2夜自由行 每人最低11888元起

長榮航空攜手可樂、雄獅、東南、喜鴻、易飛網、長汎與溫馨等七家旅行社，共同推出「極緻香港3天2夜自由行」，享受頂級酒店、精緻午茶與千元好禮，體驗香港無處不在的極緻生活風格盛宴，未稅售價每人最低只要新台幣11,888元起，活動日期自8月14日起至12月31日止。

長榮航空表示，目前每周提供35班台北-香港航線的飛航服務，密集的班次以及不到90分鐘的飛行時間，無論恣意享受舌尖上的豐美滋味，或是解鎖最新景點設施與美拍打卡熱點，是最適合台灣民眾說走就走、充電解悶的海外旅遊目的地之一。

長榮航空指出，長榮大旅行家「極緻香港3天2夜自由行」嚴選頂級優質住宿，包括香港半島酒店、香港文華東方酒店、香港嘉里酒店、千禧新世界香港酒店、香港海景嘉福洲際酒店、九龍海逸君綽酒店、香港尖沙咀凱悅酒店等，產品內容另加贈千元好禮，旅客可依個人喜好選擇酒店早餐、七人座轎車接機服務、尖沙咀夜遊、養生按摩體驗、景點門票套票，或是前往榮登亞洲50大最佳酒吧品嚐迎賓雞尾酒等。