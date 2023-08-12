全台蛋黃酥特搜！松露、港式菠蘿跨界 詹朴大玩設計
今年中秋系列禮盒中，「蛋黃酥」成了新顯學，烘焙房、星飯店紛紛主打，或是強調台式技法融合法式舒肥蛋黃、或添加茶金松露成就全台「最黑」，或者是邀請時裝品牌APUJAN詹朴跨界操刀設計，也有麵包大師、甜點冠軍領軍出列，百花齊放，風味各有千秋。
老品牌郭元益去年首度推出頂級蛋黃酥與「FOR YOU」伴手禮盒，帶動千元以上伴手禮盒成長三倍，今年原料與製程再升級，40天紅土醃漬蛋黃以葡萄籽油、專屬特調蒸餾琴酒舒肥與低溫熟成30小時，最後再以炙燒帶出蛋黃香氣，加上手工桿製27層疊酥餅皮，以及甜而不膩的手工熬製烏豆沙內餡，堆疊出豐富口感層次。此外，也請來時裝品牌APUJAN詹朴操刀設計，質感大氣的雙層木盒，以紅色主調、抽象花朵元素、帶雜訊線條，傳遞品牌乘載著歷史與心意。
主打首創「全台最黑蛋黃酥」的貓茶町，今年將松露入餡，推出全台唯一「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」。選用百年歷史麵粉廠法國巴黎大磨坊的麵粉與紐西蘭無水奶油，紅雲豆與貓空出產鐵觀音茶融合成烏豆沙餡，屏東大武山下醃製23天的紅土鴨蛋、再以60％橙皮酒醃漬1天，松露香、茶香、烏豆甜香與酒香盡現，最終再於茶金色外皮以金箔點綴，更顯金貴。
台中日月千禧酒店則與世界麵包大師「王鵬傑」跨界聯名，獻出兩款聯名月餅禮盒，其中的「禧饌逢月」內含王鵬傑代表作心蛋黃酥，以及專為日月千禧設計的獨家口味鐵觀音蛋黃酥。「心蛋黃酥」擁有古銅色的酥脆外皮，內餡結合100%契作在地小農紅豆、鹽漬熟成28~30天的飽滿鹹蛋黃，採特殊烘烤手法而成，被譽為世界麵包大師的經典鉅獻；「鐵觀音蛋黃酥」帶有獨特迷人的焙火茶香，韻味悠遠。
世界甜點冠軍師傅楊嘉明創辦的「楊嘉明烘焙所」，也有人氣款「港式菠蘿鴛鴦酥」、「黑金菠蘿芋泥流沙」，港式菠蘿皮與蛋黃酥巧妙結合，最後灑上法國海鹽再添風味。後者結合竹炭、菠蘿、大甲芋頭芋泥、奶黃、麻糬5種元素，多層次口感與風味也讓人印象深刻。
台北東區超人氣的烘焙名店「普諾麵包坊」，曾有蛋黃酥單顆銷售破萬顆的亮眼成績，今年也進入大改版，加入創新元素、揉合台灣在地小農產品入餡，積極搶攻年輕族群，禮盒內含「珍饌相思豆沙」、中式的「雙倍豆蓉松子」、新穎的「黃金地瓜薯」等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言