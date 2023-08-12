全台蛋黃酥特搜！松露、港式菠蘿跨界 詹朴大玩設計

今年中秋系列禮盒中，「蛋黃酥」成了新顯學，烘焙房、星飯店紛紛主打，或是強調台式技法融合法式舒肥蛋黃、或添加茶金松露成就全台「最黑」，或者是邀請時裝品牌APUJAN詹朴跨界操刀設計，也有麵包大師、甜點冠軍領軍出列，百花齊放，風味各有千秋。

老品牌郭元益去年首度推出頂級蛋黃酥與「FOR YOU」伴手禮盒，帶動千元以上伴手禮盒成長三倍，今年原料與製程再升級，40天紅土醃漬蛋黃以葡萄籽油、專屬特調蒸餾琴酒舒肥與低溫熟成30小時，最後再以炙燒帶出蛋黃香氣，加上手工桿製27層疊酥餅皮，以及甜而不膩的手工熬製烏豆沙內餡，堆疊出豐富口感層次。此外，也請來時裝品牌APUJAN詹朴操刀設計，質感大氣的雙層木盒，以紅色主調、抽象花朵元素、帶雜訊線條，傳遞品牌乘載著歷史與心意。

主打首創「全台最黑蛋黃酥」的貓茶町，今年將松露入餡，推出全台唯一「鐵觀音茶金松露蛋黃酥」。選用百年歷史麵粉廠法國巴黎大磨坊的麵粉與紐西蘭無水奶油，紅雲豆與貓空出產鐵觀音茶融合成烏豆沙餡，屏東大武山下醃製23天的紅土鴨蛋、再以60％橙皮酒醃漬1天，松露香、茶香、烏豆甜香與酒香盡現，最終再於茶金色外皮以金箔點綴，更顯金貴。

台中日月千禧酒店則與世界麵包大師「王鵬傑」跨界聯名，獻出兩款聯名月餅禮盒，其中的「禧饌逢月」內含王鵬傑代表作心蛋黃酥，以及專為日月千禧設計的獨家口味鐵觀音蛋黃酥。「心蛋黃酥」擁有古銅色的酥脆外皮，內餡結合100%契作在地小農紅豆、鹽漬熟成28~30天的飽滿鹹蛋黃，採特殊烘烤手法而成，被譽為世界麵包大師的經典鉅獻；「鐵觀音蛋黃酥」帶有獨特迷人的焙火茶香，韻味悠遠。

世界甜點冠軍師傅楊嘉明創辦的「楊嘉明烘焙所」，也有人氣款「港式菠蘿鴛鴦酥」、「黑金菠蘿芋泥流沙」，港式菠蘿皮與蛋黃酥巧妙結合，最後灑上法國海鹽再添風味。後者結合竹炭、菠蘿、大甲芋頭芋泥、奶黃、麻糬5種元素，多層次口感與風味也讓人印象深刻。