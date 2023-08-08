工藝包曬經典、聯名球鞋活力走跳 MiuMiu獻情人推薦禮

隨著七夕情人節即將在不遠後來到，時尚精品品牌Miu Miu也推出了多款情人節推薦單品，包含鞋履、包款、配件，雖然情人節每年都要來臨，但透過分享與餽贈的當下，卻能讓情意真切傳遞，浪漫倍增。

日常的生活用品雖然價格並不昂貴，但因為小巧、隨身，更能每日相伴。像是納帕軟皮腰帶以咖啡色搭配金色扣環，輕鬆展現纖細的腰身，訂價20,500元；另外像是飾以水晶的胸針、吊墜耳環、金屬耳環，以小巧、閃亮的光芒，將日常變得閃耀，訂價約在16,000元至20,500元不等，小資也能相對輕鬆入手。

包款則一向都是女性的好朋友，Wander Matelassé納帕軟皮半月形包、Wander Matelassé納帕軟皮半月形小巧包與Arcadie Matelassé納帕軟皮包全數使用了柔軟的納帕軟皮革，包款全數運用縫製工藝創造出極具辨視度的包款紋理表情，經典而耐看。