限時3天！全家便利商店「康康五」7款商品買1送1 「氣泡美式、酷繽沙、抹茶拿鐵」都入列
炎熱天氣加上下雨天，心情都變得不美麗，全家便利商店「康康五」8月4日至8月6日限時3天推出7款商品買1送1好康優惠，包括「FamiCollection金萱二十七」同品項買1送1；「Let’s Café特大冰椪柑氣泡美式」、「Let’s Café特大冰西西里氣泡美式」任選買1送1；私品茶「厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）」同品項買1送1；「博仁堂涼茶」、「博仁堂仙楂洛神飲」任選買1送1；「經典黑炫酷繽沙（牛奶／拿鐵）」任選買1送1；「WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」同品項買1送1。
備受消費者喜愛的全家便利商店「隨買跨店取」週年慶活動，即日起至8月22日推出優惠三重奏，包含百樣商品限時5折起、兌杯集章趣，還可以抽萬元購物金。
全家便利商店「隨買跨店取」即日起至8月22日推出最低5折起優惠，首推minimore甜點系列，檸檬塔、泡芙、千層蛋糕通通有；另推出單包衛生紙隨買跨店取優惠，最低64包只要679元（37折）。活動期間兌換指定杯裝飲品「Let’s Café／私品茶／酷繽沙系列」即可獲得1個章，集滿10個章就可以免費換一杯飲品，最高可免費獲得單品拿鐵（大杯）。
此外，即日起至8月22日於全家便利商店「隨買跨店取」單筆消費滿300元，即有機會抽中全家便利商店萬元購物金，除了每周一的單品日享大杯單品系列（同品項）2杯119元外，每周五六日還有「康康五」等超值優惠，買越多享越多，而且不用一次帶回家，需要時到街邊巷口的全家便利商店兌換就可以。
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