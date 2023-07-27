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滿滿香菜、青蔥配漢堡！「青春漢堡」還有限定飲品上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漂浮奶霜咖啡，150元，台北店限定。記者陳睿中／攝影
漂浮奶霜咖啡，150元，台北店限定。記者陳睿中／攝影

台中知名早午餐「田樂」的姊妹品牌「青春漢堡（Aoharu Burger）」，今夏以「日式喫茶店」的風格出發，推出季節限定的「阿法奇朵與蘭姆葡萄巧克力餅」、「烤蘋果可頌派與冰淇淋與肉桂」等多款新品，還有「青蔥太陽照燒炸雞堡」、「熱炒辣椒透抽鮮蝦麵」等品項同步新登場。青春漢堡也預告，即將再於新店裕隆城開設新店，為新北粉絲帶來新氣象。

「田樂」自2011年成立，以「循，時；旬，食」為概念，依照季節時令推出多樣化的日式洋食漢堡，並曾獲得「最受網友歡迎的10大早午餐店」評選的第一名。2021年，田樂開設姊妹品牌「青春漢堡（Aoharu Burger）」，包括台中、台北各有一間分店。店舖以老房舍修繕改裝而成，提供具日式洋食概念的漢堡、義大利麵、西式燴飯及天婦羅等品項。

青春漢堡提供有「手工珠貝天婦羅牛肉堡」、「炙烤油揚田樂牛肉堡」、「中華風油淋芫荽炸雞堡」等漢堡品項。此次全新登場的「青蔥太陽照燒炸雞堡」，主角是以獨特龍田醬醃漬後酥炸的炸雞，搭配太陽蛋、七味粉，還有炙燒蔥段和炙燒青蔥末增添香氣，每份290元，台北店和台中店均有販售。

義大利麵則是新增「燒酎熱炒辣椒透抽鮮蝦麵」和「熱炒辣椒多種蕈菇雞肉麵」。其中燒酎熱炒辣椒透抽鮮蝦麵使用珠貝、透抽與大白蝦煸炒，續以日本燒酎嗆燴出醬汁所需的鮮味和海味，每份380元，台北店限定。「熱炒辣椒多種蕈菇雞肉麵」則以新鮮蒜油、辣椒與日式照燒醬油為主調，加入多種類的蕈菇和酥炸牛蒡絲，具有豐富的口感層次，每份300元。

因應夏季的高溫，青春漢堡本次也透過甜品、飲品與冰淇淋的組合，推出多款消暑飲料品項，包括有「阿法奇朵與蘭姆葡萄巧克力餅」、「糖漬檸檬與枝仔清冰氣泡」，以及台北店限定的「漂浮奶霜咖啡」、「喫茶風冰淇淋蘇打」。另外還有「手工原味焦糖布丁（台北店限定）」和「烤蘋果可頌派與冰淇淋」同步登場。每份價格120～140元不等。

添加大量香菜的「中華風油淋芫荽炸雞堡」，260元。記者陳睿中／攝影
添加大量香菜的「中華風油淋芫荽炸雞堡」，260元。記者陳睿中／攝影
熱炒辣椒透抽鮮蝦麵，台北限定，380元。記者陳睿中／攝影
熱炒辣椒透抽鮮蝦麵，台北限定，380元。記者陳睿中／攝影
新推出的「青蔥太陽照燒炸雞堡」，每份290元。記者陳睿中／攝影
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新推出的「喫茶風冰淇淋蘇打」，140元，台北店限定。記者陳睿中／攝影
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漢堡 冰淇淋 義大利

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