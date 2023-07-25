捷利國際餐飲集團30門市歇業 波及牛角燒肉7店暫停營業

環境永續材料的使用對整個運動服裝產業有著重要的影響，品牌需要生產更具環保責任感的產品。於是Nike在提升Infinity系列跑鞋性能的同時減輕對環境的影響，打造出全新的Infinity RN 4鞋款，能量回饋較前一代增加了13%，絕對是跑者必入手！

2023-07-25 12:10