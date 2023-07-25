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捷利國際餐飲集團30門市歇業 波及牛角燒肉7店暫停營業
代理牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku的捷利國際餐飲集團，傳出資金周轉出問題，食材採購困難，以致牛角燒肉一次7間門市停業，而捷利國際旗下全台其他餐飲，共有30家門市歇業，但捷利國際對此事未予證實。
2014年創設的「捷利國際餐飲集團」，旗下擁有牛角燒肉專門店、Pepper Lunch胡椒廚房、樁涮HOT POT、MAiSEN邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等餐飲品牌，全台約30家門市。目前傳出公司於昨午無預警通知員工不用上班。
「捷利國際餐飲集團」驚傳「倒閉」的訊息，源自牛角日本燒肉專門店Taiwan Gyu-Kaku臉書公告，指加盟店「捷利國際餐飲股份有限公司」發生資金周轉問題，食材採購等出現困難，因而掀爆。
牛角日本燒肉專門店表示，暫停營業的門市包含：牛角-高雄漢巨店、同盟店、義大店，屏東太平洋店、台中豐太店、嘉義耐斯店及台南永康愛買店，其他分店都正常營業。
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