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獅子、山茶花⋯香奈兒經典幸運符碼！躍身印記亮采盤

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒以經典五款符碼，推出精緻奢華的訂製印記亮采盤。圖／香奈兒提供
香奈兒以經典五款符碼，推出精緻奢華的訂製印記亮采盤。圖／香奈兒提供

香奈兒品牌歷程中，各樣式的符碼，不僅為香奈兒女士帶來幸運的能量，更成為品牌重要的標誌印記，每一個符碼的背後，都與香奈兒女士奉行的信念相關，從符碼開始，引導找尋自我，創造更多的無限可能。透過符碼傳遞的信念，也能賦予每位女人更多的能量。

香奈兒彩妝創意工作室，以品牌5款經典符碼：獅子、彗星、山茶花、珍珠及鏈帶，打造出奢華精緻的香奈兒訂製印記亮采盤，每款都有暖金色、珠光白及珊瑚色的3種色選，亮采盤上刻印著不同的符碼，更能提供多樣化使用方式，打亮、眼影、腮紅等，粉質輕盈，更能增添珠光亮澤，讓每位女人都能隨身攜帶。

象徵力量的獅子，代表著香奈兒女士的星座，投射出她光芒四射的風格，也是她最鍾愛城市－威尼斯的代表，獅子啟發靈感，帶來力量與自信；象徵幸運的彗星，指引了香奈兒女士的醫生，1932年，香奈兒女士發表唯一親自創作的頂級珠寶系列中，綴滿天文意象圖騰，「我要以群星裝扮女性」，在她的寓所中，也點綴著彗星裝飾，帶來無限幸運。

帶來明亮的珍珠，是香奈兒最著名的品牌符碼之一，無論白天黑夜、任何場域，都適合搭配，襯托出女性的明亮光芒；山茶花象徵和諧，從1913年起，就成為香奈兒女士的御用象徵，至今許多作品上都能看到山茶花出現，散發和諧寧靜感；象徵風格的鏈帶，代表著香奈兒女士的顛覆突破，包款中有鏈帶，外套襯裡下擺也隱藏了鏈帶設計，代表著獨樹一幟的風格，展現個人魅力。

香奈兒訂製印記亮采盤／鏈帶／3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒訂製印記亮采盤／鏈帶／3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒訂製印記亮采盤／獅子／3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒訂製印記亮采盤／獅子／3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒訂製印記亮采盤／珍珠／3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒訂製印記亮采盤／珍珠／3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒訂製印記亮采盤／彗星／3,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒訂製印記亮采盤／彗星／3,100元。圖／香奈兒提供

香奈兒 品牌 獅子

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