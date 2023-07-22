獅子、山茶花⋯香奈兒經典幸運符碼！躍身印記亮采盤

在香奈兒的品牌歷程中，各樣式的符碼，不僅為香奈兒女士帶來幸運的能量，更成為品牌重要的標誌印記，每一個符碼的背後，都與香奈兒女士奉行的信念相關，從符碼開始，引導找尋自我，創造更多的無限可能。透過符碼傳遞的信念，也能賦予每位女人更多的能量。

香奈兒彩妝創意工作室，以品牌5款經典符碼：獅子、彗星、山茶花、珍珠及鏈帶，打造出奢華精緻的香奈兒訂製印記亮采盤，每款都有暖金色、珠光白及珊瑚色的3種色選，亮采盤上刻印著不同的符碼，更能提供多樣化使用方式，打亮、眼影、腮紅等，粉質輕盈，更能增添珠光亮澤，讓每位女人都能隨身攜帶。

象徵力量的獅子，代表著香奈兒女士的星座，投射出她光芒四射的風格，也是她最鍾愛城市－威尼斯的代表，獅子啟發靈感，帶來力量與自信；象徵幸運的彗星，指引了香奈兒女士的醫生，1932年，香奈兒女士發表唯一親自創作的頂級珠寶系列中，綴滿天文意象圖騰，「我要以群星裝扮女性」，在她的寓所中，也點綴著彗星裝飾，帶來無限幸運。