名有「熱、狗」注意！花蓮「學生食堂」開幕送韓式熱狗

花蓮市第一家韓式熱狗專賣店近日新開幕，主打四種韓式風味熱狗、炸雞、冰沙與獨家口味炸起司等，試營運幾日，粉專已有粉絲留言大讚「比正宗韓式熱狗更好吃」，「謝謝這支熱狗，讓我聖靈充滿」。歡慶開幕，8月全月只要姓名有「熱」、「狗」任一字同音者，皆可獲免費元祖熱狗乙支，須備證件、每日限量。

賣韓式風味，店名卻很本土，取名「學生食堂」，店長范菁玲表示，主要是希望提供健康的平價美食給學生們享用，位於花蓮市民國路、補習班林立學生族群眾多，附近有85℃、遠東百貨等美食賣場，也是觀光客主要的逛街道之一。

店長也是研發主廚的范菁玲，從事補教業十餘年，一場大病之後，決定辭掉原本穩定的工作，投入她最喜愛的美食，「從小我就喜歡各種食物，賺了錢，更是四處蒐羅美味，愛吃也愛做，心中一直有個創業夢。」病後，她驚覺人生來一遭，沒做想做、愛做的事，豈不白來？於是，毅然決然投注積蓄，朝夢想前行。

因為大病初癒，更堅持「健康」是美食之本，用好料不計成本、也是讓粉絲盛讚「更勝韓味」的關鍵之一。范菁玲指出，傳統的韓式熱狗是「半半」，也就是前半起司、後半熱狗，但有學生反映「咬了一大口沒熱狗啊！」於是她潛心改良，推敲出「三段式」拼排法，兩頭分別夾入熱狗、中間放上起司；為了提高肉肉控的滿足感，她也研發在中間再夾入培根的新吃法，「這個是獨創版，連韓國也吃不到。」

為了獨創，也犧牲很多食材。「培根與起司雖然搭，但裹在中間卻黏不起來，很容易各自獨立。」最後以起司當黏著，更添風味；最熱賣的「洋芋熔岩熱狗」也最費工，傳統作法是外拚以細薯條，但她覺得少了口感，改以洋芋丁「更有薯條配熱狗的口感」，但洋芋丁需手工貼、拚，更為費工耗時。

「我覺得學生食堂好吃的真正關鍵，是壽命只有一天、當天做作的麵團。」范菁玲不藏私大公開好吃之秘，來自手工發酵的麵團，不但更Q彈，還加了奶油添香氣，「就算放冷了也很好吃。」

不只從麵團到內餡的講究，就連三種醬料都是當天現做，食客可選擇三種都加、或者半半或者不加。店內的小食也是道道手工，像是熱賣的「炸起司」，也得三種起司配比，「要讓人覺得好吃又不膩」。

新開店正不斷增加新品項，例如限定版的學生便當、炸雞，以及研發中的泡菜。

學生食堂

營業時間：下午4:00~晚上10:00

地址：花蓮市民國路4號