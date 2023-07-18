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新光三越聯手四大商圈百家餐飲名店skm eats服務再升級

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越「skm eats美食地圖」結盟台北四大商圈餐飲店家，擴大美食版圖，讓會員服務體驗再升級。圖／新光三越提供
新光三越「skm eats美食地圖」結盟台北四大商圈餐飲店家，擴大美食版圖，讓會員服務體驗再升級。圖／新光三越提供

疫後社交經濟全面回歸，餐飲市場更是強勁反彈。新光三越今年上半年餐飲業績成長超過3成，是成長幅度最高的業種，也帶動來客數成長。新光三越2017年年底百貨首創推出的「skm eats美食地圖」訂候位系統自推出後不斷優化，新增外帶、外送服務。今夏skm eats再擴大走入商圈，繼台北南西店結合南西商圈店家後，再聯手信義、北車和天母四大商圈，結盟商圈內的星級飯店餐廳、店內未導入的品牌及店內人氣品牌街邊店，擴大新光三越美食版圖。

參與「skm eats美食地圖」訂位服務的在地店家，包括知名早午餐連鎖店「貳樓」、中山巷弄人氣義式餐廳「螺（蘿）絲瑪莉」、頂級燒肉「HATSU Yakiniku & Wine」和牛燒肉專門店、韓系咖啡廳「娘子家咖啡」、IG熱門打卡店家「好想吃冰」、知名火鍋「詹記麻辣火鍋」、熱炒2.0版創意台菜餐廳「筷炒」、日本九州百年人氣老店田舍庵海外首家分店「小倉屋鰻魚飯Kokuraya」、「TUTTO Fresco翡冷翠義式餐廳」、健康蔬食餐廳「MIACUCINA」、「草原風蒙古火鍋」、西班牙餐酒館「AN58西班牙創意料理」還有台北喜來登大飯店6家餐廳、米其林星級鐵板燒「THE UKAI TAIPEI」，以及王品集團、瓦城泰統集團旗下品牌街邊店等。

即日起民眾只要開啟新光三越APP的skm eats美食地圖，店內超過250家餐飲櫃位、店外逾107家商圈美食，共達357家餐飲名店即可輕鬆訂位。新光三越skm eats美食地圖不僅要提升會員的美食體驗，更期望與商圈餐飲店家共同結盟，為商圈帶入更多人潮，與商圈共榮共好。

慶祝skm eats美食地圖服務再升級，新光三越即日起推出多重會員專屬的獨家商圈優惠活動，包括：即日起至8/31使用skm eats美食地圖預訂商圈餐廳並入座消費，即可獲得LINE集點活動點數1點，累計3點可兌換skm points 300點，還有機會獲得連續五年獲米其林一星的教父牛排(A4-Top Cap Steakhouse) 雙人套餐（價值6,400元）、樂軒松坂亭雙人套餐(價值6,300元)、GUBAMI SOCIAL雙人套餐（價值4,356元）、Miacucina雙人套餐（價值1,200元）、兩班家雙人海陸套餐（價值2,880元）、草原風蒙古火鍋雙人套餐（價值1,099元）等人氣餐廳餐券。此外，透過skm eats美食地圖訂位到商圈指定餐廳用餐並出示新光三越會員，還可獨享餐廳加碼禮。

只要開啟新光三越APP的skm eats美食地圖，店內超過250家餐飲櫃位、店外逾107家商圈美食，共達357家餐飲名店即可輕鬆訂位。圖／新光三越提供
只要開啟新光三越APP的skm eats美食地圖，店內超過250家餐飲櫃位、店外逾107家商圈美食，共達357家餐飲名店即可輕鬆訂位。圖／新光三越提供
skm eats美食地圖加入西班牙餐酒館AN58西班牙創意料理。圖／新光三越提供
skm eats美食地圖加入西班牙餐酒館AN58西班牙創意料理。圖／新光三越提供
即日起至8/31使用skm eats美食地圖預訂商圈餐廳並入座消費，集滿3點有機會抽兩班家雙人海陸套餐、價值2,880元。圖／新光三越提供
即日起至8/31使用skm eats美食地圖預訂商圈餐廳並入座消費，集滿3點有機會抽兩班家雙人海陸套餐、價值2,880元。圖／新光三越提供
skm eats美食地圖加入TUTTO Fresco翡冷翠義式餐廳。圖／新光三越提供
skm eats美食地圖加入TUTTO Fresco翡冷翠義式餐廳。圖／新光三越提供
skm eats美食地圖加入熱炒2.0版創意台菜餐廳筷炒。圖／新光三越提供
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美食 餐廳 套餐

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