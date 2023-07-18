新光三越聯手四大商圈百家餐飲名店skm eats服務再升級

疫後社交經濟全面回歸，餐飲市場更是強勁反彈。新光三越今年上半年餐飲業績成長超過3成，是成長幅度最高的業種，也帶動來客數成長。新光三越2017年年底百貨首創推出的「skm eats美食地圖」訂候位系統自推出後不斷優化，新增外帶、外送服務。今夏skm eats再擴大走入商圈，繼台北南西店結合南西商圈店家後，再聯手信義、北車和天母四大商圈，結盟商圈內的星級飯店餐廳、店內未導入的品牌及店內人氣品牌街邊店，擴大新光三越美食版圖。

參與「skm eats美食地圖」訂位服務的在地店家，包括知名早午餐連鎖店「貳樓」、中山巷弄人氣義式餐廳「螺（蘿）絲瑪莉」、頂級燒肉「HATSU Yakiniku & Wine」和牛燒肉專門店、韓系咖啡廳「娘子家咖啡」、IG熱門打卡店家「好想吃冰」、知名火鍋「詹記麻辣火鍋」、熱炒2.0版創意台菜餐廳「筷炒」、日本九州百年人氣老店田舍庵海外首家分店「小倉屋鰻魚飯Kokuraya」、「TUTTO Fresco翡冷翠義式餐廳」、健康蔬食餐廳「MIACUCINA」、「草原風蒙古火鍋」、西班牙餐酒館「AN58西班牙創意料理」還有台北喜來登大飯店6家餐廳、米其林星級鐵板燒「THE UKAI TAIPEI」，以及王品集團、瓦城泰統集團旗下品牌街邊店等。

即日起民眾只要開啟新光三越APP的skm eats美食地圖，店內超過250家餐飲櫃位、店外逾107家商圈美食，共達357家餐飲名店即可輕鬆訂位。新光三越skm eats美食地圖不僅要提升會員的美食體驗，更期望與商圈餐飲店家共同結盟，為商圈帶入更多人潮，與商圈共榮共好。