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大薯、OREO冰炫風買1送1！麥當勞「魷魚堡系列」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
具有韓式特色風味的「韓味雙牛魷魚堡」。圖／麥當勞提供
具有韓式特色風味的「韓味雙牛魷魚堡」。圖／麥當勞提供

麥當勞」自7月19日起，將推出「海派魷魚祭」，首度使用全新食材「魷魚海鮮排」，再搭檔100%雙層純牛肉、酥嫩炸排等食材，陸續推出「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」等品項，帶來不同的異國風味。此外「可可布朗尼冰炫風」睽違3年後也將重新回歸，同時還有電子商品券買1送1、深夜時段套餐79折起；大薯、OREO冰炫風等指定產品買1送1等不同優惠。

自7月19日率先登場的「韓味雙牛魷魚堡」，使用魷魚丁搭配鱈魚漿酥炸而成的「魷魚海鮮排」擔任主角，並搭配上100%雙層純牛肉，還有多種韓式辛香料熬製的韓國直送秘製黑醬與微辣泡菜醬、高麗菜絲，最後蓋上黑白芝麻麵包，帶來酸甜微辣的韓式風味，單點124元，經典套餐189元。8月2日接力登場的「日式豬排魷魚堡」則是以魷魚海鮮排搭配酥嫩炸豬排，並以大阪甘味醬、美乃滋、柴魚海苔粉調味，帶來甜鹹交錯的日式滋味，單點124元、經典套餐189元。

7月19日起，睽違3年的「可可布朗尼冰炫風」也重新回歸，藉由苦甜可可粉配上巧克力布朗尼，還有卡滋脆片，創造出香醇中帶著酥脆的層次感，單點65元。另外7月31日前，麥當勞LINE禮物也提供「經典美式／那堤買1送1」優惠，限量各12,500組。

7月19日至8月29日期間，麥當勞歡樂送針對晚間22:00～凌晨3:00，推出深夜食堂優惠，最高可享79折優惠。包括「深夜鷄塊鷄腿豪爽餐」288元、「深夜鷄塊鷄腿餐」188元；「深夜鷄塊雙饗餐」188元。同時段於麥當勞歡樂送，消費並輸入優惠碼「BOGO」，即享「大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤（冰／熱）」買1送1（5擇1）。

麥當勞陸續推出「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞陸續推出「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞「可可布朗尼冰炫風」將重新回歸，單點65元。圖／麥當勞提供
麥當勞「可可布朗尼冰炫風」將重新回歸，單點65元。圖／麥當勞提供
麥當勞以全新「魷魚海鮮排」為主角，推出「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞以全新「魷魚海鮮排」為主角，推出「韓味雙牛魷魚堡」、「日式豬排魷魚堡」。圖／麥當勞提供

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