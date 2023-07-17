搶郵輪來台 港務公司推最高港埠費用全免

搶郵輪來台，台灣港務公司推出2024年國際客船優惠措施，除延續今年原優惠措施，包括碼頭碇泊費全免、旅客服務費一律7折，達目標航次後旅客服務費全面免收，明年起優惠擴大適用到全台國際商港及澎湖國內商港，也降低台中、安平等港口的免旅客服務費門檻，只要達到兩個航次就免收。

台灣港務公司表示，成功爭取名勝世界郵輪今年營運長達半年的香港-高雄雙母港航線，並促成亞洲最大的地中海榮耀號規劃明年基隆-沖繩雙母港航線。

此外，近年來，積極布局亞洲市場的挪威郵輪，首次安排旗下挪威奮進號，明年6至9月於基隆港母港營運；掛靠港部分，日本籍日本丸郵輪規劃至高雄港跨年航線，龐洛郵輪及荷美郵輪也預報多趟來台航次。

台灣港務公司指出，截至目前統計，2024年預計來台的國際郵輪逾450艘次，恢復至歷年最高峰的七成。