謝欣穎大波浪捲髮也太美！美鑽珠寶搶鏡讓人目不轉睛

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire今年最新力作Vela系列，以羽毛靈感設計出既優雅又兼具力量的瑰麗作品，尤其可以疊戴或單獨配戴的的Vela Cocktail鑽石套戒，更是獲得眾多好評，才一上市就引起轟動，連走在時尚最前面的女星也立刻被圈粉！謝欣穎在社群分享的最新穿搭照片中，以俏麗的大波浪短捲髮，演繹Vela系列項鍊、耳環、套戴戒指，疊搭的玫瑰金耳環和手鐲更成為整體裝扮的亮點。

在「八尺門的辯護人」中飾演印尼移工、被導演視為「寶藏演員」的新生代女星雷嘉汭，甜美外型與立體五官讓人過目難忘。她以年輕休閒的丹寧外套，搭配Vela系列白K金款項鍊與套戴戒指，將鑽石時尚注入流行的氛圍，以亮眼的風格證明鑽石是女人最好的朋友。 女星雷嘉汭演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖／Hearts On Fire提供 謝欣穎配戴的Hearts On Fire Vela玫瑰金鑽石耳環，15萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊，約143萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供 （由左至右）雷嘉汭、謝欣穎配戴Hearts On Fire今年最新力作Vela系列珠寶。圖／Hearts On Fire提供 女星謝欣穎演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖／Hearts On Fire提供 謝欣穎配戴的Hearts On Fire Vela Crossover白K金鑽石手鐲，36萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供 女星雷嘉汭演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑲座鑲鑽戒指，主鑽約1克拉，55萬3,000元起。圖／Hearts On Fire提供 謝欣穎配戴的Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑽石手鐲，36萬6,000元。圖／Hearts On Fire提供 女星雷嘉汭演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖／Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑲座鑲鑽戒指，主鑽約1克拉，55萬3,000元起；Vela Cocktail白K金鑽石套戒，21萬5,000元。圖／Hearts On Fire提供