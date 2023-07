謝欣穎大波浪捲髮也太美！美鑽珠寶搶鏡讓人目不轉睛

「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire今年最新力作Vela系列,以羽毛靈感設計出既優雅又兼具力量的瑰麗作品,尤其可以疊戴或單獨配戴的的Vela Cocktail鑽石套戒,更是獲得眾多好評,才一上市就引起轟動,連走在時尚最前面的女星也立刻被圈粉!謝欣穎在社群分享的最新穿搭照片中,以俏麗的大波浪短捲髮,演繹Vela系列項鍊、耳環、套戴戒指,疊搭的玫瑰金耳環和手鐲更成為整體裝扮的亮點。

在「八尺門的辯護人」中飾演印尼移工、被導演視為「寶藏演員」的新生代女星雷嘉汭,甜美外型與立體五官讓人過目難忘。她以年輕休閒的丹寧外套,搭配Vela系列白K金款項鍊與套戴戒指,將鑽石時尚注入流行的氛圍,以亮眼的風格證明鑽石是女人最好的朋友。 女星雷嘉汭演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖/Hearts On Fire提供 謝欣穎配戴的Hearts On Fire Vela玫瑰金鑽石耳環,15萬6,000元。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Crossover白K金法式鑲嵌鑲滿鑽項鍊,約143萬3,000元起。圖/Hearts On Fire提供 (由左至右)雷嘉汭、謝欣穎配戴Hearts On Fire今年最新力作Vela系列珠寶。圖/Hearts On Fire提供 女星謝欣穎演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖/Hearts On Fire提供 謝欣穎配戴的Hearts On Fire Vela Crossover白K金鑽石手鐲,36萬6,000元。圖/Hearts On Fire提供 女星雷嘉汭演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑲座鑲鑽戒指,主鑽約1克拉,55萬3,000元起。圖/Hearts On Fire提供 謝欣穎配戴的Hearts On Fire Vela Crossover玫瑰金鑽石手鐲,36萬6,000元。圖/Hearts On Fire提供 女星雷嘉汭演繹Hearts On Fire最新Vela系列珠寶。圖/Hearts On Fire提供 Hearts On Fire Vela Solitaire鉑金鑲座鑲鑽戒指,主鑽約1克拉,55萬3,000元起;Vela Cocktail白K金鑽石套戒,21萬5,000元。圖/Hearts On Fire提供