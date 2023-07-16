謝欣穎大波浪捲髮也太美！美鑽珠寶搶鏡讓人目不轉睛
「全世界車工最完美的鑽石」Hearts On Fire今年最新力作Vela系列，以羽毛靈感設計出既優雅又兼具力量的瑰麗作品，尤其可以疊戴或單獨配戴的的Vela Cocktail鑽石套戒，更是獲得眾多好評，才一上市就引起轟動，連走在時尚最前面的女星也立刻被圈粉！謝欣穎在社群分享的最新穿搭照片中，以俏麗的大波浪短捲髮，演繹Vela系列項鍊、耳環、套戴戒指，疊搭的玫瑰金耳環和手鐲更成為整體裝扮的亮點。
在「八尺門的辯護人」中飾演印尼移工、被導演視為「寶藏演員」的新生代女星雷嘉汭，甜美外型與立體五官讓人過目難忘。她以年輕休閒的丹寧外套，搭配Vela系列白K金款項鍊與套戴戒指，將鑽石時尚注入流行的氛圍，以亮眼的風格證明鑽石是女人最好的朋友。
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